تحطم مقاتلة جوية روسية الصنع أثناء طلعة تدريبية في مصر

مصدر الصورة PA Image caption مقاتلة روسية من طراز ميغ 29

أكدت الشركة الروسية الموحدة لتصميم الطائرات، أن طائرة تدريب روسية الصنع تابعة للجيش المصري، من طراز "ميغ-29 إم/إم2" تحطمت خلال تنفيذها طلعة تدريبية في مصر يوم السبت.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فقد نجا قائد الطائرة، التي تسلمتها مصر خلال العام الجاري، في إطار صفقة تجارية أبرمت في 2015 لبيع 46 طائرة روسية من ذات الطراز لمصر.

وقالت صحيفة كوميرسانت الروسية إن الطيار المصري تمكن من القفز بسلام خارج الطائرة قبل تحطمها.

ولم تقدم الشركة، التي تضم كل شركات صناعة الطائرات العسكرية والمدنية التي تملكها الدولة الروسية، أي أسباب محتملة للتحطم.

وقالت الشركة في بيان لها: "تتوفر لدينا معلومات أولية تفيد بتحطم طائرة من طراز، ميغ 29، تابعة للقوات الجوية المصرية".

كما أضافت "سيتوجه خبراؤنا في أقرب وقت إلى مصر للمساعدة في التحقيق في ملابسات الحادث".

ولم ينشر المتحدث باسم الجيش المصري أي تأكيد أو نفي عن الحادث أو موقعه أو ملابساته، كما لم يجب على رسائل نصية أرسلتها له بي بي سي.

ولم يتضح نوع التدريب الذي سقطت خلاله الطائرة، الذي سقطت بعد يومين من الإعلان عن بدء تدريب مشترك في قاعدة محمد نجيب العسكرية غربي مصر، ويستمر حتى منتصف الشهر الجاري، وتشارك فيه 8 دول عربية بعنوان "درع العرب -1".

وتنتمي المقاتلات من طراز ميغ-29 روسية الصنع إلى الجيل الرابع من المقاتلات الخفيفة، وهي مرنة أثناء المعارك الجوية كما تستطيع قصف الأهداف الأرضية والبحرية بالصواريخ الموجهة دقيقة التصويب، كما يمكنها استخدام جميع الصواريخ من نوع "جو- جو" و"جو- أرض".

-----------------------------------------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.