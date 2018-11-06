بالصور: بي بي سي ترصد الأوضاع على الحدود الغربية للعراق

  • 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

بي بي سي ترصد بالصور الأوضاع على الحدود الغربية للعراق بعد سيطرة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية داخل الحدود السورية محاذية لبلدة القائم العراقية.

  • بالصور: الأوضاع على الحدود الغربية للعراق BBC

    المناطق التي سيطر عليها التنظيم هي هجين وسوسة والباغوز والتي تقع بمحاذاة نهر الفرات بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية منها. (الصور بعدسة الزميل حيدر أحمد من مكتب بي بي سي في بغداد)

  • بالصور: الأوضاع على الحدود الغربية للعراق BBC

    الحكومة العراقية دفعت بتعزيزات عسكرية تحسبا لأي عمليات قد تنفذها عناصر تنظيم الدولة في داخل الأراضي العراقية.

  • بالصور: الأوضاع على الحدود الغربية للعراق BBC

    يصل طول الحدود بين العراق وسوريا إلى نحو 605 كيلومترات معظمها أراض صحراوية مفتوحة.

  • بالصور: الأوضاع على الحدود الغربية للعراق BBC

    تستهدف قوات التحالف الدولي أماكن وجود المسلحين على الحدود عن طريق القصف المدفعي والجوي.

  • بالصور: الأوضاع على الحدود الغربية للعراق BBC

    تقول القوات العراقية إن الحدود مع سوريا مؤمنة بالكامل وإنها مستعدة لصد أي هجمات محتملة من قبل التنظيم.

  • بالصور: الأوضاع على الحدود الغربية للعراق BBC

    آثار الدمار بسبب المعارك لا تزال حاضرة هنا في بلدة القائم رغم مرور سنة على تحريرها.

  • بالصور: الأوضاع على الحدود الغربية للعراق BBC

    لم يعد تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أي أراض في العراق، لكنه لا يزال نشطا من خلال خلايا نائمة تستهدف قواعد قوات الأمن هناك.

  • بالصور: الأوضاع على الحدود الغربية للعراق BBC

    كان العراق قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول النصر على تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على مساحات واسعة في شمال وغرب العراق في عام 2014.

  • بالصور: الأوضاع على الحدود الغربية للعراق BBC

    خرج تنظيم الدولة الإسلامية من عباءة تنظيم القاعدة في العراق، الذي كونه متشددون سنّة في أعقاب غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003، وأصبح طرفا رئيسيا في أعمال العنف الطائفي في البلاد.

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