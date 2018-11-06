بالصور: بي بي سي ترصد الأوضاع على الحدود الغربية للعراق
بي بي سي ترصد بالصور الأوضاع على الحدود الغربية للعراق بعد سيطرة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية داخل الحدود السورية محاذية لبلدة القائم العراقية.
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المناطق التي سيطر عليها التنظيم هي هجين وسوسة والباغوز والتي تقع بمحاذاة نهر الفرات بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية منها. (الصور بعدسة الزميل حيدر أحمد من مكتب بي بي سي في بغداد)
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BBC
الحكومة العراقية دفعت بتعزيزات عسكرية تحسبا لأي عمليات قد تنفذها عناصر تنظيم الدولة في داخل الأراضي العراقية.
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BBC
يصل طول الحدود بين العراق وسوريا إلى نحو 605 كيلومترات معظمها أراض صحراوية مفتوحة.
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BBC
تستهدف قوات التحالف الدولي أماكن وجود المسلحين على الحدود عن طريق القصف المدفعي والجوي.
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BBC
تقول القوات العراقية إن الحدود مع سوريا مؤمنة بالكامل وإنها مستعدة لصد أي هجمات محتملة من قبل التنظيم.
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BBC
آثار الدمار بسبب المعارك لا تزال حاضرة هنا في بلدة القائم رغم مرور سنة على تحريرها.
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BBC
لم يعد تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أي أراض في العراق، لكنه لا يزال نشطا من خلال خلايا نائمة تستهدف قواعد قوات الأمن هناك.
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BBC
كان العراق قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول النصر على تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على مساحات واسعة في شمال وغرب العراق في عام 2014.
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BBC
خرج تنظيم الدولة الإسلامية من عباءة تنظيم القاعدة في العراق، الذي كونه متشددون سنّة في أعقاب غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003، وأصبح طرفا رئيسيا في أعمال العنف الطائفي في البلاد.
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