من هم القادة الأكراد الذين رصدت واشنطن ملايين الدولارات لاعتقالهم؟

مصدر الصورة Social media_twitter Image caption نشرت السفارة الأمريكية في أنقرة في حسابها على تويتر تغريدة ترصد فيها ملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عن القادة الثلاث.

أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، رصد مكافآت مالية تقدر بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عن مكان تواجد ثلاثة من قادة "حزب العمال الكردستاني".

وحددت السفارة مبالغ متفاوتة لكل شخص. فقد عرضت 5 ملايين دولار من أجل الحصول على معلومات عن مكان تواجد مراد قره يلان و4 ملايين مقابل جميل بايك و3 ملايين مقابل دوران كالكان.

خلفية

صنفت تركيا حزب العمال الكردستاني "تنظيماً إرهابياً" منذ عقود من الزمن، ووافقتها معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة حليفتها في الناتو.

وتوترت العلاقات الأمريكية-التركية في السنوات الأخيرة بسبب دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية في شمالي وشمالي شرق سوريا.

وتتهم تركيا تلك الوحدات بأنها الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني، وبالتالي فهي "إرهابية" مثلها. في حين ترى الولايات المتحدة بأن لا علاقة لوحدات حماية الشعب في سوريا بحزب العمال الكردستاني في تركيا.

ماذا تعرف عن حزب العمال الكردستاني؟

نبذة عن قوات سوريا الديمقراطية

وحدات حماية الشعب الكردي

مصدر الصورة Getty Images Image caption مراد قره يلان هو حالياً القائد المشترك لحزب العمال الكردستاني (PKK) وزعيم الجمعية الديمقراطية الكردستانية ، والمجلس التنفيذي لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل القريبة من محافظة رانيا في إقليم كردستان العراق.

مراد قره يلان

انضم مراد قره يلان، الاسم الحركي جمال (مواليد بيرجك، أورفا، 1954) إلى جانب عدد من السياسيين في تركيا إلى صفوف حزب العمال الكردستاني عام 1979 وهو حالياً القائد العام لقوات الدفاع الشعبي الكوردستاني، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني

ويقول قره يلان إن الحكومة التركية تحاول منذ عقود خداع الأكراد والتلاعب بالرأي العام العالمي من خلال إعلان إصلاحات ومنح الأكراد الذين يزيد عددهم عن 15 مليون في تركيا بعض الحقوق السياسية والثقافية.

تخرج قره يلان من كلية الهندسة الميكانيكية في غازي عنتاب، وانضم إلى الحزب مع عدد من رفاقه في الجامعة ، وبعد أن بدأ الحزب بالعمليات العسكرية ضد الجيش التركي، غادر إلى سوريا للعمل السياسي عام 1979.

وكان له دور كبير في إبقاء الحزب وكوادره متماسكين بعد اعتقال زعيم الحزب عبد الله أوجلان في عام 1999.

وأصدرت تركيا مذكرة اعتقال بحقه إلى جانب اثنين من رفاقه بعدة تهم من أهمها "الإرهاب".

مصدر الصورة Getty Images Image caption جميل باييك هو الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستاني وأحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني (PKK) ، وأطلق مبادرة وقف إطلاق النار من جانب واحد عدة مرات من أجل الحل السلمي دون استجابة من الجانب التركي بحسب قوله.

جميل باييك

عُرف جميل باييك، الاسم الحركي جمعة، بميوله اليسارية على عكس مراد قرايلان ذو التوجه القومي. و يعد بايق من مؤسسي حزب العمال الكردستاني ضمن مجموعة مؤلفة من خمسة. كما أنه الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستاني التي تضم مجموعة من الأحزاب الكردية في كل من سوريا والعراق وإيران وتركيا.

وُلد عام 1955 في إحدى القرى الكردية جنوبي شرق تركيا، لأسرة علوية فقيرة. وتعرف على عبدالله أوجلان أثناء دراسته الجامعية في أنقرة.

وهو حالياً من أكثر الأسماء تداولاً في تركيا لإدارته العمليات العسكرية ضد الجيش التركي إلى جانب القيادات الكردية الأخرى الذين يتمركزون في جبل قنديل، معقل الحزب.

ويغير القادة أماكن تواجدهم بشكل مستمر لضمان أمنهم خشية تعرضهم للاغتيال من قبل الدولة التركية.

من هم الأكراد؟

مصدر الصورة HURRIYET.COM.TR Image caption كان دوران كالكان يدير الشركات التي تمول الحزب في أنحاء العالم وخاصة ألمانيا.

دوران كالكان

ولد دوران كالكان، الاسم الحركي عباس، عام 1954 في قرية غوزليم التابعة لمدينة أضنة في تركيا، وهو أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني وأهم قيادييه. عندما كان قائداً عسكرياً في الحزب، خاض عدة معارك ضد الجيش التركي.

ويتبع الحزب أسلوب حرب العصابات في عملياته العسكرية ضد الجيش وقوات الأمن التركي.

وترك العمل العسكري ليصبح مسؤولاً ماليًا في الحزب، تولى إدارة وتمويل الشركات التابعة للحزب في مختلف أنحاء العالم وخاصة في أوروبا، حتى بداية تسعينيات القرن الماضي، وبعد أن اكتشف الخطر الذي يهدد حياته، عاد إلى جبل قنديل خشية تعرضه للاغتيال.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تكاد لا تخلو مناسبة كردية من صور عبدالله أوجلان، الذي أصبح عند البعض شخصية "شبه أسطورية".

مرور 12 عاما على اعتقال عبدالله اوجلان

تحديات تواجه المناطق الكردية في تركيا

أيديولوجيا الحزب

ويعتبر هذا الحزب من أكبر الأحزاب الكردية من حيث الشعبية والتنظيم مقارنة مع باقي الأحزاب الكردية، وله وجود في أجزاء كردستان الأربعة، في تركيا وسوريا وإيران والعراق.

و للحزب العديد من المنظمات النسائية والشبابية والطلابية واللجان الاجتماعية والمالية والأمنية والخدمية.

وهناك أحزاب كردية خارج تركيا، تتبنى أيديولوجيا زعيم الحزب، عبد الله أوجلان المسجون في زنزانة منفردة في جزيرة إيمرالي في تركيا منذ قرابة 20 عاماً.

ففي تركيا، هناك حزب العمال الكردستاني وفي العراق حزب الحل الديمقراطي، وفي إيران حزب الحياة الحرة وفي سوريا حزب الاتحاد الديمقراطي.

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