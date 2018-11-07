مصدر الصورة Reuters

قال معارض سعودي مقيم في لندن إن الشرطة البريطانية وضعته تحت حراسة مشددة بعدما حذرته من وجود خطر وشيك يهدد حياته.

لكن شرطة العاصمة لندن قالت لبي بي سي عربي إنه ليس بمقدورها التعليق على هذا الموضوع.

ويؤكد هذا المعارض، الذي لا تستطيع بي بي سي عربي الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أنه وضع تحت الحراسة على مدار الساعة منذ رصد الشرطة الأسبوع الماضي وجود تهديد لحياته.

ويأتي هذا بعد أكثر من شهر من مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في عملية اتُهم بالضلوع فيها سعوديون جاءوا إلى اسطنبول خصيصا لتصفيته.

يُذكر أن هذا المعارض السعودي قد طلب اللجوء السياسي في بريطانيا منذ عدة سنوات، وتعرض للعديد من التهديدات إضافة لاعتداءات جسدية عليه, وأكد في حديثه إلى بي بي سي عربي أن المخاطر الأمنية التي تهدد حياته رصدتها وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية عبر ما وصفته بعملية اعتراض للاتصالات.

كما كشف وثائقي لبي بي سي عربي، بعنوان "ولي العهد تحت المجهر"،سلسلة من عمليات الاختطاف والاعتداء التي تعرض لها معارضون سعوديون داخل السعودية أو في أوروبا على حد سواء، بالإضافة لشهادة جديدة عن حالة وفاة لأحد المعارضين أثناء احتجازه قبيل عام من حادث مقتل خاشقجي.

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وأخبر مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي بي بي سي عربي أن لواء في الجيش السعودي، كان مساعدا لولي العهد محمد بن سلمان، قد اعتقل في فندق ريتز كارلتون أواخر 2017، ثم ضُرب على وجهه بهراوة وسقط أرضا.

مصدر الصورة AFP Image caption لا يزال ما وقع داخل القنصلية السعودية في اسطنبول غامضا

وأضاف المصدر ذاته، الذي تحدث إلى بي بي سي عربي عبر بريد إلكتروني مشفّر: "لقد صبوا عليه الماء، لكنه لم يستفق من غيبوبته".

كما توجد شهادة أخرى تدعم رواية الاعتداء على اللواء الذي أدى إلى وفاته في مكان احتجازه.

ويقول مسؤولون سعوديون إن التحقيقات التي شهدها فندق ريتز كارلتون حضرها أحد أبرز المساعدين لولي العهد، وقد خفضت رتبته في أعقاب مقتل جمال خاشقجي.

لكن السلطات السعودية تنفي وقوع أي حالات تعذيب أو اعتداء في فندق ريتز كارلتون، وقالت لبي بي سي عربي: "نرفض رفضًا قاطعًا (تلك) الادعاءات الواردة منكم... العارية من الصحة تماما".

وتابعت مؤكدة أن "لجنة مكافحة الفساد، التي أنشئت بموجب مرسوم ملكي، تواصل أعمالها بطريقة مسؤولة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، كما أن قانون الإجراءات الجزائية يضمن حقوق المدعى عليهم، ويمنع تعرض المحتجز لأي ضرر".

وفي ما يتعلق بقضية مقتل جمال خاشقجي، قالت السلطات السعودية إن تحقيقها في مقتل الصحفي سيكون "تحقيقا كاملا وشفافا. ويعمل المسؤولون السعوديون المعنيون مع نظرائهم الأتراك لكشف الحقائق."

وأضافت أن "هناك جريمة ارتكبتها مجموعة وهي قيد التحقيق حاليا، وستضع المملكة آليات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف."

كما أشارت إلى أن "هناك لجنة، برئاسة ولي العهد، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة".