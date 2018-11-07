زعيم الحوثيين "يرفض الاستسلام رغم إقراره بهزائم الحديدة"

مصدر الصورة EPA Image caption تعهدت قوات الحوثي بألا تستسلم

تعهد عبد الملك الحوثي، زعيم الحركة الحوثية في اليمن، بألا يستسلم قط لقوات التحالف بقيادة السعودية، ولكنه بدا أنه يقر بأن قواته منيت بالهزيمة في معركتها للسيطرة على ميناء الحوثي.

وقال عبد الملك الحوثي في كلمة بثت تلفزيونيا إن سيطرة ما وصفه بأنه "القوات المعادية" على بعض المناطق لا يعني استسلام قواته.

وقال الجيش اليمني إن القوات الحكومية تقترب من وسط الحديدة، مما يزيد من مخاوف بشأن سلامة السكان المدنيين وتوصيل المعونات الإنسانية عن طريق الميناء والمدينة، التي تعد منفذا حيويا لوصول المساعدات.

واتهم الحوثيون القوات الموالية للحكومة بالتسبب في التصعيد في العنف.

وقال الحوثي إن القوات الموالية للحكومة تعتمد على قوتها العددية، التي زادت منها مؤخرا، حتى تزيد الضغط على الحديدة.

وقتل نحو 200 مسلحا في الأسبوع الماضي في القتال في الحديدة، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2014.

وعلى الصعيد الإنساني، ناشدت جماعات الإغاثة الدولية الأطراف المتحاربة المرور الآمن للمدنيين مع اقتراب الاشتباكات من المستشفيات في المدينة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن القتال المكثف بالقرب من مستشفى رئيسي في الحديدية يعرض الكثير من الأطفال "لخطر الموت المحدق".

وقالت هنريتا فور، المدير التنفيذي لليونيسيف، إن الأطفال على وجه خاص "لا يمكنهم تحمل" أن يعطل مستشفى الثورة أو يغلق أو يتضرر وسط القتال الدائر في المدينة.

ومستشفى الثورة هى المستشفى الوحيدة التي لا زالت تعمل في المدينة.

وقالت إن الوصول إلى المستشفى أو الخروج منها "أصبح الآن معرضا للخطر".

ووفقا لليونيسيف فإن المستشفى يوجد بها حاليا 59 طفلا، منهم 25 طفلا في وحدة العناية المركزة.