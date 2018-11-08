العفو الدولية تحذر الحوثيين من استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية

مصدر الصورة EPA Image caption تطالب منظمات إغاثة الطرفين المتحاربين بالسماح للمدنيين بمغادرة الحديدة

حذرت منظمة العفو الدولية الحوثيين في اليمن من استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، وذلك بينما يحاولون صد هجوم للقوات الحكومية والتحالف الدولي الذي تقوده السعودية.

وقالت منظمة العفو إن مقاتلين حوثيين اتخذوا مواقع على سطح مستشفى في مدينة الحديدة.

وشددت المنظمة على أن في هذا السلوك انتهاكا للقوانين الإنسانية الدولية قد يؤدي إلى نتائج كارثية تطال العاملين والمرضى في المستشفى.

وبالرغم من هذا، اعتبرت المنظمة أن سلوك الحوثيين لا يجعل المستشفى هدفا مشروعا، وأن من يستهدف المستشفيات يقترف جرائم حرب، بحسب سماح حديد، مديرة حملات المنظمة في الشرق الأوسط..

وتطالب منظمات الإغاثة الدولية الأطراف المتحاربة في اليمن بحماية المدنيين.

وقال مصدر إعلامي لوكالة أنباء فرانس برس إن مسلحي الحوثيين أجبروا العاملين في مستشفى "22 أيار"، وهو واحد من أهم المراكز الصحية في الحديدة، على الخروج، ووضعوا قناصة على السطح.

وقد اقتربت القوات الموالية للحكومة من مركز الحديدة التي تمر عبر مينائها 80 في المئة من البضائع التي تدخل اليمن وجميع مواد الإغاثة تقريبا التي ترسلها الأمم المتحدة.

ودعت منظمات الإغاثة الطرفين المتحاربين للسماح للمدنيين بمغادرة المدينة التي يقطنها 600 ألف شخص.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن سكان المدينة سيدفعون ثمنا باهظا ما لم يتخذ الطرفان المتحاربان إجراءات لحمايتهم.

ويسيطر الحوثيون على الحديدة مذ عام 2014 حين استولوا على صنعاء وأجزاء كبيرة من اليمن.

وتشن قوات حكومية مدعومة بقوات من دولة الإمارات هجوما لاستعادة المدينة.