رئيس الوزراء العراقي يختار خمسة وزراء من المتقدمين عبر الإنترنت

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اختار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خمسة من وزراء في حكومته من بين أكثر من 15 ألف متقدم عبر الإنترنت.

وخلال الشهر الماضي، فتح عبد المهدي عملية اختيار الوزراء للجمهور من خلال إنشاء بوابة إلكترونية للتقديم من خلالها.

ووجهت الدعوة للوزراء المحتملين بإرفاق السيرة الذاتية والأدلة التي تثبت استيفاءهم لمتطلبات وشروط الوظيفة. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أسماء المختارين.

وطُلب من عبد المهدي تشكيل حكومة جديدة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، لتنتهي بذلك أشهر من الجمود بعد انتخابات غير حاسمة.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن للمرة الأولى على موقع فيسبوك عن عملية التوظيف غير العادية لخمسة من 14 منصباً وزارياً.

وطُلب من المتقدمين أن يكشفوا عما إذا كانوا ينتمون إلى أي حزب سياسي وعن الوزارة التي يرغبون في قيادتها.

كما طلب منهم وصف المشروعات التي أشرفوا عليها، وتوضيح أفكارهم حول الأشياء التي تجعلهم ينجحون في القيادة وكيف سيعالجون المشاكل التي تواجهها الوزارة.

ويتمثل جزء من دور رئيس الوزراء في الإشراف على إعادة إعمار العراق في أعقاب معركة استمرت أربع سنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، مما أدى إلى تدمير عشرات الآلاف من المنازل والأعمال التجارية وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص.