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في 9 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1953 توفي الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس الدول السعودية الثالثة والتي شرع في إقامتها منذ عام 1902 وحتى إعلان قيام المملكة العربية السعودية عام 1932.

ولد عبد العزيز آل سعود في يناير/كانون الثاني عام 1876 في الرياض لأسرة آل سعود الحاكمة هناك، والتي هزمت على أيدي أسرة آل الرشيد حكام مدينة حائل المنافسة في نجد واضطر للنزوح مع أسرته وهو في العاشرة من عمره.

حقائق عن المملكة العربية السعودية

تسلسل زمني لتاريخ السعودية الحديث

ووالده عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود آخر أئمة الدولة السعودية الثانية، ووالدته هي سارة بنت أحمد الكبير بن محمد بن تركي بن سلمان السديري.

تكوين المملكة

في عام 1902 خرج من الكويت على رأس حملة من 60 رجلا، من أنصاره وأقاربه صوب الرياض، التي نجح في السيطرة عليها وبايعه أهلها بالإمارة.

وفي سبتمبر/ أيلول عام 1904 انتصر على قوات آل الرشيد في موقعة الشنانة، لينجح في السيطرة على القصيم وبسط سلطانه على أغلب نجد.

وفي عام 1912 تم تأسيس حركة الإخوان التي تعتمد في عقيدتها على الوهابية والتي نمت بسرعة ووفرت دعما رئيسيا لعبد العزيز.

وفي عام 1913 زحف عبد العزيز بقواته صوب الإحساء ونجح في انتزاعها من العثمانيين.

وفي عام 1921 نجحت حملة سعودية بقيادة الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود في السيطرة على عسير.

وفي سبتمبر/أيلول عام 1921 استطاع دخول حائل المعقل الأخير لآل الرشيد، ليبسط سلطته تماما على نجد. وفي نفس العام أطلق عبدالعزيز على نفسه لقب سلطان نجد.

وفي ما يتعلق بالحجاز فقد كانت علاقته متوترة بحاكمها الشريف حسين بن علي، وقد نجح الجيش السعودي في دخول الطائف ومكة عام 1924 ولكن جدة صمدت أمام حصار قواته حتى 17 ديسمبر/ كانون أول عام 1925.

وفي عام 1926 تمت مبايعة عبدالعزيز ملكا على الحجاز في المسجد الحرام بمكة.

الدولة و "ثورة" الإخوان

بسبب الظروف الدولية والتي تتعلق بالوجود البريطاني على شاطئ الخليج العربي، اتجه عبد العزيز آل سعود إلى إرساء دعائم الدولة وتحديثها ليواجه بمقاومة من حلفائه إخوان طاعة الله، الذين رفضوا وقف الفتوحات فحدث الصدام بين الطرفين.

فقد اعترف عبد العزيز بحدود العراق والكويت والأردن وهو ما عارضه إخوان طاعة الله.

مصدر الصورة britannica Image caption لقاء عبد العزيز آل سعود بالرئيس الأمريكي روزفلت

فقد أخذوا يهاجمون العراق والكويت، وتحدوا السلطات بعد ضم الحجاز إذ اعتبر الإخوان أبسط الطقوس من مظاهر الوثنية فشرعوا في تحدي السلطة.

ورفض الإخوان الانصياع لأوامر عبد العزيز بالتوقف عن مهاجمة حدود العراق والكويت، فوقع صدام بين الطرفين في الزلفى في مارس/آذار عام 1929 حيث هزم الإخوان وانسحبوا للكويت حيث استسلموا للقوات البريطانية.

وقد تطور اسم الدولة السعودية الثالثة والتي حملت اسم إمارة نجد والإحساء حتى عام 1921، ثم اسم سلطنة نجد حتى عام 1922 ثم سلطنة نجد وملحقاتها حتى عام 1926، عندما حملت اسم سلطنة الحجاز ونجد وملحقاتها حتى عام 1932 عندما تم إعلان قيام المملكة العربية السعودية.

وأطلق على عبد العزيز آل سعود عدة ألقاب منها نابليون العرب وبسمارك وكرومويل الصحراء والملك سليمان الجديد.

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