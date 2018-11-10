مصدر الصورة AFP Image caption إردوغان قال إن السعودية تعرف قتلة خاشقجي

أعلنت تركيا أنها قدمت تسجيلات، تتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، للسعودية وعدد من الدول الغربية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا إن السعودية تعرف مَن قتل خاشقجي.

وأوضح أن أنقرة قدمت التسجيلات "للسعودية، وقدمناها لواشنطن، وللألمان، والفرنسيين، والإنجليز".

وتقر الرياض بمقتل خاشقجي، الذي كان معروفا بانتقاداته لبعض السياسات السعودية، داخل قنصليتها في اسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم في القضية، وذلك بعدما نفت في البداية علمها بمصير خاشقجي، وأكدت أنه غادر القنصلية بعد دقائق من دخولها.

ولم يحسم حتى الآن في الطريقة التي قتل بها خاشقجي، كما لم يعثر على جثته بعد.

وقال الرئيس التركي في وقت سابق إن "الأمر بقتل خاشقجي صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية".