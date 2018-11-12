توقف القتال في الحديدة والأمم المتحدة تحذر من تدمير الميناء

مصدر الصورة AFP Image caption يبدو أن قوات التحالف مصممة على السيطرة على الحديدة

أفادت الأمم المتحدة بأن القتال توقف في مدينة الحديدة اليمنية، التي تعرضت لهجوم من القوات الحكومية.

واندلعت منذ يومين معارك ضارية بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران، قتل فيها نحو 150 شخصا.

وكانت قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية تتقدم نحو المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين، ولكن يعتقد أن الحوثيين تصدوا للهجوم.

ووقعت أغلب الاشتباكات في المناطق السكنية، ويخشى أن يكون أكثر الضحايا من المدنيين.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين من تدمير ميناء الحديدة، الذي تمر عبره مواد الإغاثة لملايين اليمنيين. وقال إن تدميره سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وأضاف غوتيريش في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "يبدو أن قوات التحالف بقيادة السعودية مصممة على السيطرة على الحديدة، وهو أمر في تقديري لا يؤدي بالضرورة إلى بدء العملية السياسية. لابد من توققيف القتال، وبدء المحادثات السياسية، وعلينا بدء عملية إغاثة إنسائية واسعة حتى نتجبن الأسوأ العام المقبل".

ويعتقد غوتيريش أن "هناك فرصة لجعل جميع الأطراف (الحوثيون، الحكومة والإمارات والسعودية) يفهمون إن هذه حرب لا انتصار فيها لأحد".

وقال إن العديد من الأطراف، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا دول أخرى في المنطقة توافقت على أنه آن لهذا النزاع أن ينتهي، وإن هناك برنامج زمني للحل سلم لجميع الأطراف المعنية".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تقدم حاليا مواد إغاثة لنحو 8 ملايين يمني، ولكن هذا الرقم قد يصل إلى 14 مليون العام المقبل.