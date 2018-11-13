غارات إسرائيلية تستهدف أكثر من 100 موقع في غزة

مصدر الصورة Getty Images Image caption فلسطيني يتفقد حطام منزل دمرته الغارات الإسرائيلية

تقول إسرائيل إن غاراتها الجوية استهدفت أكثر من 100 موقع في قطاع غزة، من بينها مقر الاستخبارات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شمالي القطاع.

وأطلق مسلحو الفصائل الفلسطينية 370 صاروخا، على الأقل، على جنوب إسرائيل.

وعثر على جثة مدني بين حطام مبنى في مدينة عسقلان الإسرائيلية.

وقتل في الغارات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين على الأقل.

مصدر الصورة Getty Images Image caption جنود إسرائيليون يتأهبون في مدينة سيدروت على حدود غزة

ويبدو أن دعوة الأمم المتحدة للجانبين إلى التزام أقصى قدر من ضبط النفس لم تلق أذنا مصغية.

وجاء تصاعد العنف الشديد بعد عملية سرية للقوات الإسرائيلية الخاصة، تمكن من اعتراضها مسلحو الفصائل الفلسطينية.