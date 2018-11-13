غارات إسرائيلية تستهدف أكثر من 100 موقع في غزة
تقول إسرائيل إن غاراتها الجوية استهدفت أكثر من 100 موقع في قطاع غزة، من بينها مقر الاستخبارات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شمالي القطاع.
وأطلق مسلحو الفصائل الفلسطينية 370 صاروخا، على الأقل، على جنوب إسرائيل.
وعثر على جثة مدني بين حطام مبنى في مدينة عسقلان الإسرائيلية.
وقتل في الغارات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين على الأقل.
ويبدو أن دعوة الأمم المتحدة للجانبين إلى التزام أقصى قدر من ضبط النفس لم تلق أذنا مصغية.
وجاء تصاعد العنف الشديد بعد عملية سرية للقوات الإسرائيلية الخاصة، تمكن من اعتراضها مسلحو الفصائل الفلسطينية.