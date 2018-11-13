اردوغان: تسجيلات خاشقجي "صدمت" ضابط استخبارات سعودي

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قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن تسجيلات خاشقجي مروعة، وكانت صادمة لضابط استخبارات سعودي استمع إليها، حسبما قالت تقارير إعلامية تركية.

وقتل خاشقجي، وهو منتقد لبعض سياسات الحكومة السعودية، في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول الشهر الماضي، في عملية يقول اردوغان إنها جاءت بأمر من "المستويات العليا" في الحكومة السعودية.

وقال اردوغان للصحفيين على متن طائرة وهي في طريق العودة من زيارة إلى فرنسا إنه ناقش مقتل خاشقجي مع زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا على العشاء في باريس.

وقال اردوغان "اعطينا التسجيلات الخاصة بعملية القتل هذه لجميع من طلبها منا. لم تخف مؤسساتنا الاستخباراتية شيئا. استمع إليها جميع من أرادها بما في ذلك السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا".

وأضاف "التسجيلات مروعة حقا. في الواقع، صُدم احد ضباط المخابرات السعودية الذين استمعوا إلى التسجيلات، وقال "أعتقد أن ذلك الشحص كان تحت تأثير مخدر الهيروين. لا يفعل شخص ذلك إلا إذا كان تحت تأثير المخدر".

وأثارمقتل خاشقجي غضبا دوليا ولكن لم تتخذ بعد إجراءات ملموسة ضد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والحليف الرئيسي لواشنطن.

وقال اردوغان إنه من الواضح أن عملية القتل كانت متعمدة ومخطط لها وأن الأمر بها جاء من المستويات العليا في السلطات السعودية، ولكنه لا يعتقد أن الأمر جاء من الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يكن له "احتراما لا حدود له".

وقال اردوغان "ولي العهد يقول إنه سيوضح الأمر وسيفعل ما يتوجب عمله، ونحن ننتظر بصبر"، قائلا إن منفذي العملية من بين 18 شخصا اعتقلتهم السلطات السعودية.

وأضاف "يجب الكشف عمن أمرهم بقتله".

ولم يكشف اردوغان عن محتوى التسجيلات، ولكن مصادر مطلعة قالت لوكالة رويترز للأنباء إن لدى تركيا عدة تسجيلات، من بينها عملية القتل ذاتها ومحادثات قبل العملية كشفت عنها تركيا لاحقا.

وخلصت تركيا بسبب التسجيلات إلى أن قتل خاشقحي كان متعمدا، على الرغم من النفي الأولى السعودية بأي علم أو ضلوع في الأمر.