فصائل فلسطينية في غزة تعلن "وقف إطلاق النار مع إسرائيل" بوساطة مصرية

مصدر الصورة Reuters Image caption الحكومة الإسرائيليىة ستقرر إن كانت ستستمر في قصفها لغزة

أعلنت فصائل فلسطينية في قطاع غزة عن التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية.

وقالت الغرفة المشتركة لفصائل غزة إنها ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزمت به إسرائيل.

وجاء ذلك بعد اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين في قطاع غزة تعد الأشد من نوعها منذ 4 سنوات.

وقالت إسرائيل إنها ستستمر في شن غاراتها عند الضرورة.

وكان ستة فلسطينيين، على الأقل، قد قتلوا نتيجة للغارات الإسرائيلية.

ورد مسلحون فلسطينيون بإطلاق صواريخ على إسرائيل، مما أدى إلى مقتل شخص واحد.

وقد أرسلت تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى الحدود الجنوبية، بينما تناقش الحكومة ما إذا كانت تريد التصعيد العسكري.

وجاء التصعيد بعد عملية سرية للقوات الإسرائيلية الخاصة داخل القطاع الأحد أسفرت عن مقتل 7 فلسطينيين، بينهم قائد في حركة حماس، وضابط إسرائيلي.