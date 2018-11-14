إيران: إعدام "سلطان العملات"

مصدر الصورة TASNIM NEWS AGENCY/REUTERS Image caption تقول تقارير إن وحيد مظلومين (يمينا) جمع طنين من العملات الذهبية

أعدمت إيران تاجر عملة يُعرف باسم "سلطان العملات" بتهمة جمع كميات كبيرة من العملات الذهبية.

وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكما بالإعدام على وحيد مظلومين وعضو آخر في شبكة للإتجار بالعملات يمتلكها بتهمة "نشر الفساد في الأرض".

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، جمع مظلومين وشركاؤه نحو طنين من العملات الذهبية.

وارتفع الطلب على العملات الذهبية والدولار الأمريكي في إيران مع انخفاض قيمة العملة في البلاد.

القبض على "سلطان العملات الذهبية" في إيران

وفي أعقاب العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران، فقد الريال نحو 70 في المئة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وخروج مظاهرات إلى الشوارع للتنديد بالفساد.

وقد أطلق المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مبادرة خلال الصيف لمواجهة "الجرائم المالية".

وكان مظلومين واحدًا من بين سبعة أشخاص على الأقل صدرت بحقهم أحكام بالإعدام هذا العام من قبل محاكم جديدة تنظر في القضايا المالية ، وتم بث بعض جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي.