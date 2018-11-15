"حراس القرى" أداة الدولة التركية لمحاربة بني جلدتهم

مصدر الصورة AHVAL Image caption حراس القرى يرتدون زياً عسكرياً بعد أن كانوا بالزي المدني من قبل أثناء قيامهم بعمليات عسكرية ضد الأكراد

يلعب "حراس القرى" الذين يعرفون بين الأكراد بأسم "قرورجي"، دوراً كبيراً في الحرب الدائرة بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن.

تأسست هذه المليشيا عام 1985 على يد الدولة التركية، وهم مدنيون من أبناء المناطق الكردية في جنوبي شرقي تركيا. وكان الهدف الأساسي لتشكيل هذه المليشيا مساعدة الجيش وقوات الأمن التركية على محاربة حزب العمال الكردستاني الذي بدأ صراعاً مسلحاً ضد الحكومة التركية في ذلك الوقت.

وتقول نورجان بايسل، الصحفية والناشطة الحقوقية الكردية، الحائزة على جائزة "فرونتلاين ديفيندرز" الدولية أي المدافعين في الخطوط الأمامية "لم تتم محاسبة أي من عناصر هذه المليشيا على أفعالهم وممارساتهم ضد أبناء المنطقة. بل على العكس تماما، فقد أصدرت وزارة الداخلية بطاقات هوية جديدة عالية التأمين ووزعت عليهم أكثر من 1500 هاتف محمول عدا عن الرواتب المغرية، و تأكيد الدولة على حمايتهم من الملاحقة القضائية عن افعالهم الجنائية، وفي حالة وجود شكوى جنائية ضد أحد أفرادها، يدفع مكتب حاكم الولاية الرسوم القانونية".

ورغم وجود أتراك ضمن هذه الميلشيات، إلا أن الغالبية العظمى هم من الأكراد، حيث يتم اختيارهم بدقة بسبب معرفتهم باللغة وجغرافيا المنطقة بشكل جيد، وهم مرتبطون مباشرة بقوات الأمن التركية.

وتضيف بايسل: " إن إطلاق يدهم دون حسيب، دفعهم إلى التمادي أكثر لتصفية حسابات شخصية والاستيلاء على أراضي وممتلكات أبناء المنطقة المعارضين للحكومة والذين فروا إلى المدن خوفاً على حياتهم".

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من هم الأكراد؟

مصدر الصورة ANHA Image caption عناصر من حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل، المعقل الرئيسي لهم

حنث بالوعد

كما لعبت هذه الميليشيا دوراً هاماً في فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في الكثير من المدن والمناطق الكردية. حيث كانت تُنقل معظم صناديق الاقتراع إلى أماكن سيطرتها بحسب موقع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا. ونقلت صحف محلية بعد الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران 2018 عن ضياء زوزان، رئيس حراس القرى: " لقد قام حراس القرى والمحاربون القداماء بدور مهم في الفوز الذي حققته الحكومة في المنطقة".

ووعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بحل هذه الميليشيا التي تجاوز عددها الـ 100 ألف، إلا أن ما حدث هو العكس.

فقد غيرت الحكومة الجديدة اسمها إلى " أمنيت جي" أي "الأمنيون". وخفضت سن التقاعد إلى 45 عاماً، ليبقى الحراس من الجيل الشاب القادر على الحرب في تلك المناطق الوعرة. وخصصت لهم زياً عسكريا، وباتوا أكثر تنظيماً.

مصدر الصورة Social media-twitter Image caption نورجان بايسل

امتيازات

وتقول بايسل: "لقد أحالت الحكومة 18 ألف مسلح من هؤلاء إلى التقاعد، ووظفت بدلاً عنهم عنها 21 ألفا من الشباب، وبالتالي انخفض متوسط أعمارهم من 44 إلى 32، وتولت القيادة العامة لقوات الدرك، مهمة إمدادهم بالملابس والأسلحة والمعدات ".

وأضافت: "منح القانون التركي ميزة ارتقاء بعض هؤلاء الحراس إلى رتبة ضابط ، أي أنها باتت وحدة منظمة شبه عسكرية كردية موالية للحكومة وعابرة لحدودها.

مستقبل مجهول

ونقلت صحيفة " إندبندنت" عن نسرين أوجارلر الخبيرة السياسية في جامعة "بيلغي" باسطنبول: " تحتاج الدولة إلى خطة شاملة لإلغاء نظام حراس القرى، لكن الدولة لا تعمل على ذلك بل زادت من عددهم منذ بدء عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني والحكومة".

وتضيف فريدريكا غيردينك، الكاتبة والخبيرة في الشؤون الكردية: " تم حرق قرى كردية بأكملها وتهجير أبناءها في تسعينيات القرن الماضي بسبب رفضهم الانضمام إلى حراس القرى".

ووفقاً لجمعية حقوق الإنسان التركية، "غالباً ما منع حراس القرى عودة الأكراد النازحين إلى قراهم. وزاد الوضع سوءاً عندما قتل حراس القرى 54 شخصاً كانوا في حفل زفاف في ماردين بسبب نزاع عائلي وبأسلحة مقدمة من الدولة التركية".

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن نجاتي يلدز، أحد حراس القرى في منطقة هكاري الجبلية منذ عام 1998 قوله: "سنكون سعداء بإلقاء أسلحتنا إذا طُلب منا ذلك، لكن نحتاج إلى تلقي الضمان الاجتماعي ودفع رواتبنا كأي موظف دولة".

ويضيف: " لن توظف أي شركة في هكاري حارس قرية سابق، إذاً من أين سنأتي بمصدر رزقنا". ويتابع: " لقد تم استخدامنا كأدوات للدعاية من قبل الدولة التركية. كان من الجيد لهم أن نحارب نحن الأكراد ضد حزب العمال الكردستاني، وبعد كل هذا، لا يمكن للحكومة أن تتخلى عنا ببساطة، وليعلموا أن الرجل الجائع أكثر خطورة بمئات المرات من أي مقاتل في حزب العمال الكردستاني".

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