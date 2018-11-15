وجهت النيابة العامة السعودية تهما إلى 11 من بين 21 شخصا أوقفوا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب بيان للنائب العام نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح البيان أن دعوى جزائية أقيمت بحق المتهمين مع المطالبة بإعدام من أمر وشارك في تنفيذ الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص و"إيقاع العقوبات الشرعية" على البقية.

وقد كشفت النيابة العامة، الخميس، عن نتائج التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي في مقر قنصلية الرياض في إسطنبول، وقال وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، في مؤتمر صحفي، أن الجناة، وبعد وفاة خاشقجي، عمدوا إلى تقطيع جثته.

وأوضحت النيابة أنه تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات. وأن مستشاراً سابقاً ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي.

وأكدت أن قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشله بإقناعه.

وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو شجار وحقن المواطن بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، وأن جثة خاشقجي تم تقطيعها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قدموا تقريرا كاذبا لنائب رئيس الاستخبارات السابق، وأن شخصاً واحدا منهم سلم جثة خاشقجي بعد تجزئتها إلى متعاون محلي، كما أسهم 5 متهمين بإخراج أجزاء الجثة من القنصلية.

وأوضحت أنه قد رسمت صورة تقريبية للمتعاون المحلي وسيتم تسليمها للجانب التركي.