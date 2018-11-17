الأمم المتحدة تعلن عقد مؤتمر للسلام في اليمن قريبا

مصدر الصورة Reuters Image caption مارتن غريفيث

أعلن مارتن غريفيث المبعوث الأممي لليمن أن منظمة الأمم المتحدة تلقت تأكيدات بحضور الاطراف المتحاربة في اليمن أي مؤتمر تعقده للتوصل لحل سلمي للأزمة المتفاقمة في اليمن.

وقال غريفيث إن الأمم المتحدة ستعقد بشكل عاجل مؤتمرا للأطراف المتحاربة في السويد بعدما أظهر التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والحوثيون استجابة للحضور والإلتزام بالتوصل لحل سلمي.

وتقف اليمن على حافة أزمة إنسانية هي الأكبر في العالم منذ عقود حيث يعاني الملايين من نقص الغذاء والماء والإمدادات الطبية.

وقال غريفيث في كلمته امام مجلس الأمن الدولي "تلقيت تأكيدات من الاطراف اليمنية المختلفة بأنهم على اتم استعداد للحضور والمشاركة في المؤتمر وأنا أصدقهم بشكل كامل".

ويخطط غريفيث للسفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون لمناقشة الاستعدادات للمؤتمر قبل أن يسافر مع الوفد الحوثي إلى السويد لحضور المؤتمر.

وكانت الامم المتحدة اضطرت لإلغاء مؤتمر مماثل قبل شهرين في جنيف بعدما فوجئت بطلبات من الوفد الحوثي في آخر لحظة قبل بدء أعمال المؤتمر.

ووافق التحالف السعودي على إجراءات لنقل الجرحى من بعض المناطق في صنعاء لتلقي العلاج تمهيدا لأعمال المؤتمر المنتظر كما أعلن غريفيث أنه على وشك إتمام إتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين المتحاربين في إجراء يهدف لبناء الثقة.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وقوى غربية أخرى قد مارست ضغوطا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لوقف الحرب في اليمن في أسرع وقت وذلك في غضون معارك ضارية كانت قوات التحالف تخوضها بهدف السيطرة على ميناء الحديدة الذي يستقبل أغلب المعونات القادمة إلى البلاد.

والتقى المسؤولون السعوديون خلال الأيام الماضية مسؤولين امريكيين على رأسهم مايك بومبيو وزير الخارجية و جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني لحثهم على وقف المعارك في اليمن.