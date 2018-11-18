ترامب "لا يريد الاستماع إلى تسجيل فظيع" حول مقتل خاشقجي

مصدر الصورة Reuters Image caption ترامب يقول إن التسجيل فيه عنف فظيع

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تلقى معلومات وافية عن تسجيل متعلق بقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مضيفا أنه لن يستمع إليه بنفسه لأن يحتوي على "عنف فظيع".

ووصف ترامب التقارير التي أفادت بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أي) خلصت إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمر بقتل الصحفي، بأنها "استبقت الأحداث".

ونشرت وسائل إعلام أمريكية تقارير تقول فيها إن وكالة الاستخبارات توصلت من خلال فحص الأدلة التي عندها إلى أن "بن سلمان أمر بقتل خاشقجي في سفارة بلاده باسطنبول"، وإن مثل هذه العملية "لابد أن يكون ولي العهد وافق عليها".

لكن وزارة الخارجية الأمريكية وصفت التقارير بأنها "غير دقيقة"، وقال ترامب في مؤتمر صحفي السبت إن الولايات المتحدة ستصدر الاثنين "تقريرا شاملا" عن القضية.

وينفي السعوديون تورط بن سلمان في مقتل خاشقجي.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" حول عدم رغبته في الاستماع إلى التسجيل، قال ترامب: "لأنه تسجيل معاناة، تسجيل فظيع...لا يوجد سبب يجعلني استمع إليه".

وأضاف أنه سأل "هل يجب أن استمع إليه؟"، فجاء الرد بأنه "لا يجب أن يستمع إليه".

لكن ترامب أكد على أن الولايات المتحدة لا تريد أن تخسر السعودية كحليف مهم.

وسئل ترامب عما إذا كان بن سلمان كذب عليه عندما نفى أي علاقة له بالقتل، فرد: "لا أعرف، ومن الذي يمكن يعرف الحقيقة. لكن الأكيد أنه له الكثير من الناس. قال لي لا علاقة له بالأمر، قال لي ذلك، ربما خمس مرات في مناسبات مختلفة، وكان آخرها منذ أيام قليلة".

واعترف ترامب بأن أشخاصا مقربين من ولي العهد السعودي ربما يكونوا ضالعين في القضية، ولكنه قال: "أريد أن أقف إلى جانب حليف مهم على أكثر من صعيد".