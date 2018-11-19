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أعلن الحوثيون في اليمن وقف الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ على دول التحالف العسكري المناوئ لهم بقيادة السعودية، وذلك في استجابة لطلب من منظمة الأمم المتحدة.

ويأتي هذا بعد أوامر من التحالف بوقف هجوم على ميناء الحديدة الرئيسي في اليمن.

وتسعى الأمم المتحدة لإحياء محادثات السلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات والتي راح ضحيتها أكثر من عشرة آلاف شخص ودفعت الملايين من اليمنيين إلى حافة المجاعة.

وتقدم بريطانيا في وقت لاحق الاثنين مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وجاء إعلان موقف الحوثيين في بيان لمحمد علي الحوثي رئيس "اللجنة الثورية العليا" التابعة لحركة أنصار الله الحوثية.

وقال الحوثي "نعلن عن مبادرة وندعو الجهات الرسمية إلى التوجيه بوقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على دول العدوان لإسقاط أي مبرر لاستمرار العدوان والحصار".

وأشار البيان، الذي حصلت بي بي سي على نسخة منه، إلى أن المبادرة جاءت بعد طلب من مارتن غريفيث بوقف إطلاق الصواريخ واستخدام الطائرات بدون طيار "دعما لجهوده وتعزيز السلام".

كما أعرب الحوثيين في البيان عن استعدادهم لوقف العمليات العسكرية "في كافة الجبهات" وذلك "إذا كان تحالف العدوان يريد السلام".

ويأتي بيان الحوثيين بعد يوم من إعلان مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث أن المنظمة الدولية تلقت تأكيدات بحضور أطراف الصراع مؤتمرا تعقده للتوصل لحل سلمي للأزمة المتفاقمة في اليمن.