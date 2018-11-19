واشنطن: جواد حسن نصر الله "إرهابي عالمي"

مصدر الصورة Social media-twitter Image caption جواد نصر الله ووالده زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي جواد حسن نصر الله، نجل زعيم حزب الله اللبناني في قائمة " الإرهابيين" بسبب قيامه بتجنيد أشخاص للقيام بهجمات "إرهابية" ضد إسرائيل في الضفة الغربية.

وقال مايكل إيفانوف، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للأمن الدبلوماسي: "يعيش جواد بحرية في لبنان، ويعمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حركة حماس وقاد عمليات أدّت إلى مقتل إسرائيليين يحملون جنسية أمريكية".

كما أضافت واشنطن شخصيات جديدة إلى جانب نصر الله، إلى قائمة العقوبات الأمريكية لعلاقتهم المباشرة بلحزب المدرج على لائحة المنظمات "الإرهابية" بتهمة ضلوعه في "أنشطة تحريضية وتخريبية".

"شاعر الحزب"

يعتبرجواد نصرالله ( 33 عاما) نفسه مسؤولاً قيادياً في الحزب و"مقاوماً" على خطى والده. وهو الابن الثاني لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله من أصل خمسة إخوة.

ويستخدم جواد موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، لنشر تصريحاته وتوجيه رسائله إلى أنصار الحزب، وزادت شعبيته على تويتر، إذ غالباً ما يكتب قصائد مديج لأبيه ويدعو أنصار الحزب إلى المقاومة.

ويقول عن نفسه إنه " شاعر الحزب"، لأن رسائله وتوجيهاته وتشجيعه لأنصار الحزب تكون عن طريق كتابته للأشعار التي تثني فيها على الحزب ويهاجم أعدائه.

وتكثر تغريداته التي يهاجم من خلالها السعودية بسبب حربها في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من حزب الله وإيران

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اتهامات

وقالت اسرائيل إن جواد نصر الله كان المسؤول عن خلية فلسطينية في طولكرم شمالي الضفة الغربية، التي وصفها الجيش الإسرائيلي عام 2016، بأنها "خلية إرهابية"، وإن أفرادها كانوا يتلقون التوجيهات منه. وقد تم إحالة أفراد الخلية إلى المحكمة العسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان في نفس العام، " قامت الشرطة الإسرائيلية بمساعدة الجيش والاستخبارات الإسرائيلية بإحباط عملية إطلاق نار خطّطتها خلية إرهابية في طولكرم، والتي كانت موجهة من قبل حزب الله".

وأضاف البيان: " قام جواد نصر الله بتجنيد محمود زغلول من طولكرم قائداً للخلية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ثم وجهه وأصدر تعليمات العملية إليه عن طريق البريد الالكتروني ليقوم زغلول بتجنيد أفراد آخرين من أجل تنفيذ العملية".

وفرضت وزراة الخزانة الأمريكية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي أيضا عقوبات على كل من شبل محسن، عبيد الزيدي ويوسف هاشم وعدنان حسين كوثراني، ومحمد عبد الهادي فرحات بتهمة "مساعدتهم لحزب الله في الحصول على الأسلحة وتنسيق العلاقات مع إيران وأنصاره في العراق ونقل الأموال من وإلى حزب الله".

وتشمل العقوبات تجميد ممتلكات المذكورين في البلدان التي تسري فيها القوانين الأمريكية وتحظر تعامل الأفراد والشركات الأمريكية معهم.

مكافأة مالية

أعلنت الخارجية الأمريكية أنّها رصدت مكافآت مالية بقيمة 5 ملايين دولار لكل شخص، لمن يزوّدها بمعلومات تساعدها في تحديد هوية مكان وجود خليل يوسف و محمود حرب وهيثم علي الطبطبائي القياديين في حزب الله، وصالح العاروري القيادي في حركة حماس والذي تعتقد واشنطن أنه المنسق بين إيران وحركة حماس.

كما أدرجت الخارجية الأمريكية "كتائب المجاهدين"، المقربة من حزب الله والنشيطة في الأراضي الفلسطينية على لائحة المنظمات "الإرهابية".

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