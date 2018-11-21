مصدر الصورة FAYEZ NURELDINE Image caption يتولى بدر العساكر رئاسة مؤسسة مسك الخيرية ومنصب مدير مكتب محمد بن سلمان

كتبت الصحفية كارين عطية قبل فترة قصيرة في جريدة واشنطن بوست الأمريكية، إن وسائل الإعلام التركية أشارت إلى أن رئيس الفريق السعودي الذي قدم إلى اسطنبول قد اتصل ببدر العساكر أربع مرات خلال عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018، فمن هو بدر العساكر ؟

صعود سريع

صدر مرسوم ملكي في يوليو/ تموز 2017 من الملك سلمان بن عبد العزيز، بتعيين العساكر مديراً لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمرتبة وزير، وأتى ذلك ضمن سلسلة من القرارات التي هدفت بشكل أساسي إلى توسيع صلاحيات نجله الشاب، عبر تعيين رجال محسوبين عليه في مناصب حساسة.

وكان العساكر يتولى منصب الأمين العام لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك" حتى أيام قليلة.

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ومؤسسة "مسك" غير الربحية التي يتولى ولي العهد السعودي رئاسة مجلس إدارتها تهدف إلى "تمكين المجتمع من التعلم والتطور والتقدّم في مجالات الأعمال والمجالات الأدبية والثقافية والعلوم الاجتماعية والتكنولوجية، عبر إنشاء حاضنات لتطوير وإنشاء وجذب مؤسسات عالية المستوى، وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة" كما جاء على موقع المؤسسة على الانترنت.

وكان مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، الذي يدير أكبر مؤسسة خيرية في العالم قد أعلن قطع علاقاته بمؤسسة "مسك" قبل فترة قصيرة بعد تفجر قضية مقتل خاشقجي.

وينحدر بدر العساكر من عائلة ثرية، ويُدير جزءا من نشاط عائلته التجاري الذي يتمثل في شركة العساكر، ويتركز في توزيع وتسويق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عبر 10 محال تجارية تتوزع في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بالتعاون مع أخيه الأكبر عبد المجيد، الذي يشرف على عمل الشركة منذ تأسيسها في 1980.

وتخرج بدر العساكر من جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض وهي الجامعة نفسها التي درس فيها محمد بن سلمان.

ويبدو أن بدر العساكر يحظى بثقة كبيرة لدى ولي العهد، فإلى جانب العديد من المناصب التي يتولاها في الداخل فإنه يدير شركات في الخارج ووظيفة هذه الشركات هي امتلاك وإدارة ثروات وأصول الملك سلمان ونجله محمد في الخارج.

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مصدر الصورة STEPHANE DE SAKUTIN Image caption يقع قصر لويس الرابع عشر قرب قصر فرساي وهو أغلى منزل في العالم وتم تجديده بالكامل بعد أن اشتراه السعوديون

أغلى منزل

قالت صحيفة "آيريش تايمز" آواخر العام الماضي إن شركة ايت انفستمنت هي مالكة يخت تم شراؤه خلال أقل من ساعة عام 2015 أثناء رحلة قيام محمد بن سلمان برحلة اصطياف على شواطيء الريفييرا الفرنسية وبلغت قيمته نصف مليار دولار، كما اشترت الشركة لوحة لليوناردو دافنشي بقيمة 450 مليون دولار.

كما اشترت الشركة قصر ملك فرنسا لويس الرابع عشر الذي يقع ضمن غابة تبلغ مساحتها 57 فدانا بمبلع 300 مليون دولار ووصفت مجلة "فورتشن" القصر بأنه أغلى منزل في العالم.

وحسب تسريبات وثائق شركة آبل بي للمحاماة في جزيرة برمودا فإن شركة ايت انفستمنت يمتلكها أفراد من الأسرة المالكة في السعودية ومصدر رأسمالها هو الملك والحكومة السعودية.

وحملة أسهم الشركة هم بدر العساكر وحازم مصطفى زقزوق الذي يتولى رئاسة الشؤون الخاصة للملك سلمان حسب وكالة الانباء السعودية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية: "عمل رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين مستشارًا بالشؤون الخاصة لسمو ولي العهد ثم عين رئيساً مكلفا لها، وفي تاريخ 9 / 4 / 1436 هـ ( 29 يناير/كانون الثاني 2015) صدر أمر ملكي بتعيين حازم بن مصطفى عبد الواحد زقزوق رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير".

مصدر الصورة Socialmedia Image caption تغريدة بدر الكحيل

أما الشخص الثالث الذي يمتلك أسهم الشركة فهو سفير السعودية لدى جزر المالديف، بدر علي الكحيل، وهو الذي أشرف على إقامة حفلات باذخة لولي العهد السعودي وتم فيها استضافة كل من المغني الأمريكي بيتبول والكوري الجنوبي بساي.

وقد صدر مرسوم يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري بتعيين الكحيل في منصب الأمين العام لمؤسسة مسك، أما مدير شركة ايت انفستمنت فهو، تامر ناصيف، الذي يقول في موقع لينكدن إنه "رئيس الشؤون الخاصة لدى ولي العهد".

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