الإمارات تصدر عفوا رئاسيا عن أكاديمي بريطاني مدان بالتجسس

مصدر الصورة PA Image caption ماثيو هيدجيز حكم عليه بالسجن مدى الحياة

أصدرت دولة الإمارات العربية عفوا رئاسيا، يبدأ تنفيذه فورا، عن الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجيز، الذي سجن المؤبد لإدانته بالتجسس.

وأعلن متحدث باسم الحكومة الإماراتية العفو في التلفزيون الرسمي.

وأعاد المتحدث التأكيد على أن السلطات مازالت تعتقد أنه كان يتجسس لصالح بريطانيا، ولكنها قالت إنها عفت عنه.

وقد نفى هيدجيز، البالغ من العمر 31 عاما، تهمة التجسس، وقال إنه كان يؤدي بحثا لرسالة الدكتوراه، في جامعة دارم البريطانية، يتعلق جزء منه باستراتيجيات الإمارات الأمنية. ولكن النيابة قالت إنه اعترف.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن زوجته، دانيلا تيجادا، التي ناشدت السلطات بالعفو عنه، قولها "لا أستطيع الانتظار لعودة ماثيو".

وقالت الإمارات إن قرار العفو كان بين سلسلة قرارات أصدرتها البلاد بمناسبة اليوم الوطني.

وقالت النيابة إن هيدجيز أقر بالتهم في محكمة في أبوظبي، التي أدانته "بالتجسس لصالح" الحكومة البريطانية، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.