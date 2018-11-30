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التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وقال مسؤول بقصر الإليزيه الجمعة إن الرئيس الفرنسي أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الأوروبيين سيصرون على اشتراك خبراء دوليين في التحقيقات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف المسؤول أنه خلال محادثة استمرت خمس دقائق على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين نقل ماكرون رسائل "حازمة جدا" لولي عهد السعودية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي وضرورة إيجاد حل سياسي للوضع باليمن.

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وقد نشر موقعا صحيفتي سبق وغازيت السعوديتان فيديو اللقاء الذي بدا فيه الرجلان يتحدثان ورأساهما متقاربان في ما كان ماكرون ينظر لعيني بن سلمان بينما الأخير كان مبتسما.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو استغرق خمس دقائق للقاء الجانبين.

نص الحوار:

محمد بن سلمان: لا تقلق

ماكرون: أنا أشعر بالقلق لأنني..

محمد بن سلمان: لقد أخبرني شكرا لك

ماكرون: لا أريد..

محمد بن سلمان: لا

ماكرون: أنت لا تنصت لي مطلقا

محمد بن سلمان: سأنصت طبعا

ماكرون: لا بأس بإمكاني التعامل مع الأمر

ماكرون: أنا رجل يحترم كلمته