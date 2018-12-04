مصدر الصورة Reuters Image caption قال السيناتور الجمهوري، لندزي غراهام إنه "على ثقة عالية" من أن بن سلمان كان على معرفة مسبقة بشأن عملية قتل خاشقجي

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إنهم واثقون من أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أعقاب استماعهم لإيجاز خاص بهذا الشأن من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي أيه.

وقال السيناتور الجمهوري، لندزي غراهام إنه "على ثقة عالية" من أن بن سلمان كان على معرفة مسبقة بشأن عملية قتل خاشقجي.

ووصف عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كاليفورنيا الأمير السعودي بأوصاف أمثال "كرة هدم" و"مجنون" و"خطر".

وكانت السعودية اتهمت 11 شخصا بالمسؤولية عن عملية قتل خاشقجي، لكنها نفت ضلوع ولي العهد أو معرفته بها.

وقد تحدثت مديرة وكالة المخابرات المركزية، جينا هاسبل، في إيجاز أمام مجلس الشيوخ في وقت سابق الثلاثاء عن مقتل خاشقجي.

وكانت تغيبت عن موعد تقديم الإيجاز الأسبوع الماضي الذي قدمه وزيرا الخارجية والدفاع، ما تسبب بغضب بعض أعضاء الكونغرس.

وقد قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول، واكدت تقارير أن السي آي أيه قد خلصت إلى أن ولي العهد السعودي "ربما أمر" بعملية القتل.

ولدى الوكالة الاستخبارية الأمريكية دليل على أنه تبادل رسائل مع سعود القحطاني، الذي يُزعم أنه أشرف على عملية القتل.

بيد أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس، قالا لأعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إنه ليس ثمة دليل مباشر على ضلوع ولي العهد السعودي في العملية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إن استنتاجات سي آي أيه بشأن ولي العهد لم تكن قاطعة.

وقال ترامب في قمة مجموعة العشرين في 20 نوفمبر/تشرين الثاني بشأن معرفة ولي العهد السعودي المسبقة بعملية قتل خاشقجي "ربما يكون وربما لا".

مصدر الصورة Reuters Image caption أفادت تقارير أن جينا هاسبل غاضبة لتسريب ما توصلت إليه سي آي أيه بشأن مقتل خاشقجي

ماذا قال أعضاء مجلس الشيوخ؟

وعبر أعضاء مؤثرون في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن وجهات نظرهم في أعقاب الإيجاز الذي استمعوا إليه الثلاثاء من مديرة السي آي أيه.

وقال السيناتور غراهام قال "سنكون عميانا بإرادتنا إذا لم نصل إلى استنتاج بأنه كان أمرا منظما ومخططا له بأمر من محمد بن سلمان" مستخدما الحروف الأولى من اسم ولي العهد السعودي.

وأضاف العضو الجمهوري أنه قد لا يدعم مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية طالما بقي ولي العهد السعودي في سدة السلطة، أو استمرت حربها في اليمن.

وأكمل "ليس ثمة دليل قاطع، بل منشار قاطع"، لاعبا على الجناس اللغوي في التعبير الإنجليزي، في تلميح إلى الزعم بتقطيع جثة خاشقجي بعد قتله.

وقال عضو مجلس شيوخ آخر ، بوب كوركر، للصحفيين "لا يساورني أي شك في أن ولي العهد محمد بن سلمان هو من أمر بالقتل".

وأضاف السيناتور الجمهوري عن ولاية تنيسي "إذا وقف (بن سلمان) أمام هيئة المحلفين في المحكمة سيُدان خلال 30 دقيقة بأنه مذنب".

وأشار كوركر إلى أن الرئيس ترامب قد تغاضى عن جريمة قتل الصحفي برفضه إدانة ولي العهد السعودي".

وقال العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب منيندز، بعد استماعه لإيجاز سي آي أيه "لقد تعززت وجهات النظر التي كانت لدي".

مصدر الصورة Getty Images Image caption ذهب خاشقجي الى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لغرض الزواج

من هو جمال خاشقجي؟

بوصفه صحفيا بارزا، غطى خاشقجي عددا من القضايا الكبرى، وبضمنها الغزو السوفييتي لأفغانستان وصعود أسامة بن لادن، لمختلف المؤسسات الإخبارية السعودية.

وظل خاشقجي لعقود مقربا من الأسرة المالكة السعودية، كما خدم مستشارا للحكومة السعودية.

بيد أنه فضل العام الماضي المنفى الاختياري والعيش في الولايات المتحدة، وظل يكتب عمودا شهريا في صحيفة الواشنطن بوست منتقدا سياسات الأمير محمد بن سلمان.