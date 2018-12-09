قمة خليجية في السعودية وسط استمرار الأزمة مع قطر

مصدر الصورة Reuters Image caption (أرشيف) يضم مجلس التعاون الخليجي ست دول عربية: السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان.

تنطلق بالعاصمة السعودية الرياض في وقت لاحق اليوم قمة مجلس التعاون الخليجي وسط غموض بشأن مستوى تمثيل دولة قطر.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية القطرية قد أوضحت أن الأمير تميم بن حمد تلقى دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لحضور قمة.

لكن الدوحة لم تعلن رسميا عن مستوى التمثيل القطري في القمة السنوية المقرر أن تستمر ليوم واحد.

وتشهد العلاقات بين قطر وعدد من الدول الخليجية (السعودية والإمارات والبحرين) توترا منذ إعلان هذه الدول، بالإضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في يونيو/حزيران 2017.

ولم تفلح محاولات للوساطة في حل هذه الأزمة حتى الآن.

وغاب قادة السعودية والإمارات والبحرين عن القمة الأخيرة التي عقدت في الكويت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويوم الأربعاء الماضي، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن هذه "الأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف".

وتنفي قطر اتهامات لها بدعم "جماعات إرهابية".

ومن المتوقع أن تركز القمة على قضايا أمنية، فقد قال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، في وقت سابق، إن القمة ستبحث "آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة".