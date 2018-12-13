تركيا: قتلى وجرحي في حادث قطار سريع بأنقرة

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قالت وسائل إعلام محلية في تركيا إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين في حادث اصطدام قطار فائق السرعة في أنقرة.

وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث صباح الخميس. ووقع الحادث في الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي.

وأفادت بعض التقارير نقلاً عن مسؤولين محليين أن القطار فائق السرعة اصطدم بقطار آخر.

ويُقال إن القطار السريع كان متجهاً من أنقرة إلى مدينة قونيا بوسط البلاد.

يذكر أنه في يوليو/تموز، قتل 24 شخصاً في تركيا عندما خرج قطار عن مساره وهو في طريقه إلى إسطنبول.