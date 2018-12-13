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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروعي قرارين أولهما يحمل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي والثاني خاص بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن.

ورغم أن مشروعي القرارين سيواجهان عقبات أخرى حتى يصبحا قانونين إلا أن التصويت بموافقة 56 واعتراض 41 عضوا يعد أول إجراء من نوعه يؤيد فيه الكونغرس سحب قوات أمريكية من المشاركة في عمل عسكري على أراض أجنبية.

وجاء التصويت على مشروعي القرارين في تحد لإدارة الرئيس الأمريكي ويعكس غضب نواب الكونغرس من تعامل ترامب مع قضية قتل خاشقجي.