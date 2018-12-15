مصر تعلن اكتشاف مقبرة "كاهن التطهير" من الأسرة الخامسة الفرعونية

أعلنت وزارة الآثار في مصر اكتشاف مقبرة كاهن التطهير من عصر الأسرة الخامسة الفرعونية، في منطقة سقارة الأثرية جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة الأثرية التي اكتشفت المقبرة، الوصول إلى مقبرة "واح تى" كاهن التطهير في عهد الملك "نفر اير كا رع" من الأسرة الخامسة، في يوليو/تموز الماضي.

وقال وزير الآثار خالد العناني، في مؤتمر صحفي من منطقة الاكتشاف، "إن المقبرة في حالة جيدة وجدرانها زينت بنقوش ملونة غاية في الجمال تصور صاحب المقبرة وأمه وعائلته، بالإضافة إلى وجود العديد من النيشات (خزائن عرض) التي تحوى تماثيل كبيرة لصاحب المقبرة وعائلته".

وأكد الوزير أن الحكومة خصصت مليار وثلاثمئة مليون جنية، لترميم 8 مواقع أثرية من بينها المتحف اليوناني الروماني والمعبد اليهودي بالإسكندرية والآثار الإسلامية برشيد وقصر البارون بالقاهرة.

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ونفى العناني ما وصفها بالإشاعات "التي تناقلتها وكالات الأنباء والصحف حول تخصيص مليار وثلاثمئة مليون جنيه مصري لترميم الآثار اليهوديه بمصر ولكن الحقيقه أن تم تخصيص هذا المبلغ لترميم ثماني مواقع أثرية".

و حضر مراسم الإعلان عن الكشف، عدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب ورؤوساء معاهد أجنبية وأعضاء بمجلس النواب.

وقال رئيس البعثة الأثرية المصرية إنهم توصلوا إلى واجهة هذه المقبرة أثناء أعمال الحفر الأثري في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان مدخل المقبرة مغلقا بجدار من الطوب اللبن مما تطلب الكثير من العمل و الوقت.

وبعد إزالة الرديم (مخلفات الحفر) ظهرت نقوش غائرة فيها ثلاثة أسطر من الكتابة الهيروغليفية تحمل أسماء وألقاب صاحب المقبرة "واح تى"، ومن ألقابه (كاهن التطهير الملكي و مفتش القصر الإلهي و مفتش معبد الملك نفر اير كا رع و مفتش في المركب المقدس).

وضمت المقبرة أيضا توثيقا لمشاهد من حفلة موسيقية، وصناعة النبيذ، وصناعة الفخار، وتقديم القرابين، ومناظر إبحار المراكب، وصناعة الأثاث الجنائزي، وصيد الطيور، وصناعة التماثيل، بالإضافة إلى نصوص من السيرة الذاتية لصاحب المقبرة.

وتجدر الإشاره إلى أن البعثه الأثرية بدأت أعمالها بموقع حفائر جبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بسقارة في شهر أبريل/نيسان الماضي، ونجحت في الكشف عن 7 مقابر صخرية منها ثلاث مقابر من الدولة الحديثة بالإضافة إلى أربعة مقابر من الدولة القديمة، وأهمهم مقبرة "خوفو أم حات" والذي يحمل ألقاب أهمها المشرف على المنشآت الملكية بالقصر الملكى.

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