مصدر الصورة Reuters Image caption تركيا دعمت المعارضة المسلحة لإسقاط الأسد منذ 2011

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن استعداد تركيا للنظر في العمل مع الرئيس السوري بشار الأسد، إذا فاز في انتخابات ديمقراطية.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات الأحد خلال حضوره منتدى الدوحة، "في حال جرت انتخابات ديمقراطية ونزيهة في سوريا وفاز بها بشار الأسد، فإنه قد يكون على الجميع النظر في العمل معه".

وطالما اعتبرت تركيا الأسد رئيسا غير شرعي خلال السنوات الماضية، ودعمت المعارضة السورية المسلحة لإسقاط حكمه منذ إندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011.

وأضاف تشاووش أوغلو على هامش المنتدى، الذي حضره وزير خارجية إيران جواد ظريف، أن "الأولوية الآن في هذه الفترة هي إنشاء دستور للبلاد. وأن عليهم (الشعب السوري) بأنفسهم إعداد مسودة الدستور".

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وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة إجراء انتخابات في سوريا، تحت مظلة الأمم المتحدة، وأن تتسم بالشفافية والديمقراطية. وقال إن للسوريين أن يقرروا من يجب أن يحكمهم.

ويحظى الرئيس السوري بدعم قوى من حلفائه في إيران وروسيا، واستطاع مؤخرا أن يحقق انتصارات على المعارضة المسلحة، واستعاد مدنا هامة مثل حلب وحمص وبعض مناطق من دمشق.

وتحتل تركيا حاليا مناطق في شمال سوريا بقوات عسكرية ومسلحين موالين لها، وهددت مؤخرا بعملية عسكرية جديدة غرب نهر الفرات لملاحقة الأكراد، الذين تعتبرهم أنقرة خطرا على أمنها، وهو ما رفضته الولايات المتحدة التي تدعم الأكراد وتنشر قوات عسكرية في المنطقة.

وأوضح وزير خارجية تركيا أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتبنى سياسة للإنسحاب من سوريا.