الحرب في اليمن: "انهيار وقف إطلاق النار بعد سريان مفعوله بدقائق"

مصدر الصورة Reuters Image caption تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

قال مسؤولون حكوميون يمنيون إن وقف إطلاق النار في الحرب اليمنية تم انتهاكه بعد سريان مفعوله بدقائق.

وكان الطرفان المتحاربان قد اتفقا على سريان هدنة في ميناء الحديدة بعد منتصف الليل.

ولكن أفادت الأنباء بوقوع اشتباكات متقطعة بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة في المدينة التي تعد ممرا حيويا للمساعدات.

ودأب الحوثيون على قصف القوات الحكومية شرقي الحديدة.

وقال مسؤول موال للحكومة لوكالة الأنباء الفرنسية إن الاشتباكات متواصلة.

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اتفاق السويد

وكان الجانبان قد اتفقا على وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في محادثات السويد الخميس الماضي، وكان البعض يأمل في أن تكون بداية النهاية للحرب الأهلية المستمرة منذ 4 سنوات.

مصدر الصورة AFP Image caption ممثل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وممثل الحوثيين يتصافحان في ختام جولة تفاوض كللت باتفاق وقف اطلاق نار في مدينة الحديدة برعاية الأمم المتحدة

ولكن الهدنة أرجئت الجمعة عقب تقارير عن غارات واشتباكات شرسة.

وكانت الحديدة، التي تبعد نحو 140 كيلومترا غربي العاصمة صنعاء، تعد رابع أكبر المدن اليمنية ومركزا اقتصاديا رئيسيا قبل سيطرة الحوثيين عليها في أواخر عام 2014.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي تتعرض المدينة لهجوم من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والداعم للقوات الحكومية.

وكميناء فإن الحديدة شريان حياة لنحو ثلثي سكان اليمن الذين يعتمدون تقريبا تماما على استيراد الطعام والوقود والأدوية.

ويحتاج أكثر من 22 مليون يمني لنوع من أنواع المساعدات، ويحتاج نحو 8 ملايين منهم لمعونات غذائية.