مصدر الصورة AFP / Facebook Image caption عثر على جثتي السائحتين في منطقة سياحية شهيرة بالمغرب

أعلنت الشرطة المغربية أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في علاقتهم بمقتل سائحتين أوروبيتين.

وتعتقد الاستخبارات في الدنمارك أن مسلحين إسلاميين نفذوا عملية قتل السائحتين، دنماركية ونرويجية.

وتسعى الاستخبارات الدنماركية للتثبت من صحة مقطع فيديو يُعتقد أنه يظهر مقتل إحدى السائحتين.

وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت من قبل رجلا، قالت إنه عضو في جماعة مسلحة متطرفة، على خلفية الحادث.

وعثر على الجثتين يوم الاثنين الماضي، وبهما آثار جروح بالقرب من قرية إمليل، في مرتفعات جبال أطلس، حيث كانت السائحتان تخيمان.

مصدر الصورة AFP Image caption نشرت الشرطة المغربية صور المشتبه بهم

وقال رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكي راسموسن، إن تحقيقا يجري بشأن القتل "الوحشي" للسائحتين.

وكانت السائحة الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية، مارين أولاند (28 عاما) في إجازة لمدة شهر في المغرب، حسبما قالت والدة أولاند.

ووصفت رئيسة الوزراء النرويج، إيرنا سولبرغ، القتل بأنه "هجوم وحشي وبلا معنى على أناس أبرياء"، وقالت إنها تثق في أن السلطات المغربية ستضبط مرتكبي الجريمة.

ونشر المحققون في المغرب معلومات وصورا للمشتبه بهم أمس الأربعاء. وينحدر الثلاثة من مدينة مراكش، وأحدهما لديه "سجل جنائي مرتبط بأعمال إرهابية"، وذلك حسبما قال المتحدث باسم الشرطة بوبكر سابك.

وقال مصدر مقرب من التحقيقات لوكالة فرانس برس: "الاعتقالات تبرز كفاءة قوات الأمن".

وهوجمت المرأتان بسكين، حسب السلطات المغربية.

وقال المصدر إن إحدى السائحتين قطعت رأسها بعد ذلك، مضيفا أن السلطات المغربية لا تزال تتحقق من صحة الفيديو المشار إليه.

وقالت والدة أولاند، لوسائل إعلام محلية، إن الفتاتين كانتا تدرسان معا في جامعة "ساوث إيست نورواي"، في النرويج.

وأفادت تقارير بأنهما كانتا تحبان القيام بأنشطة في الهواء الطلق، وأنهما أعدتا لرحلة تسلق الجبال، وقامتا بها في المغرب دون الاستعانة بمرشد محلي.