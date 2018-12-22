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توفي الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، ووالد الملياردير الوليد بن طلال، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد معاناة من المرض.

وأعلن نجله عبد العزيز بن طلال، الخبر عبر حسابه على موقع تويتر، وغرد : "انتقل إلى رحمة الله الأمير طلال بن عبد العزيز غفر الله له وأسكنه فسيح جناته اليوم السبت، وسيتقبل أبناؤه العزاء للرجال والنساء بالفاخرية، أيام الأحد، الاثنين والثلاثاء من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء".

وكان الأمير طلال أحد مؤيدي الإصلاح في المملكة. كما عاش لسنوات في المنفى بالخارج خلال فترة الستينيات، بعد مطالبته بتغيير نظام الحكم إلى ملكية دستورية.

ونعى سعوديون وعرب الأمير الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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حقائق عن المملكة العربية السعودية

والأمير طلال، هو الابن الثامن للملك المؤسس للسعودية عبد العزيز آل سعود، من مواليد 15 أغسطس/آب 1931، وشغل العديد من المناصب الحكومية العليا في السعودية.

وكان أول وزير للمواصلات في تاريخ المملكة، ثم بعد ذلك نائبا لوزير المالية، ثم وزيرا للمالية فيما بعد. ثم أصبح سفيرا للسعودية في فرنسا، قبل أن يقرر تشكيل تنظيم داخل الأسرة الحاكمة يسمى "الأمراء الأحرار"،

وطالب التنظيم عام 1958، بإنشاء حكم دستوري برلماني في البلاد، وفصل أسرة آل سعود المالكة عن الحكم، والمساواة بين الرجال والنساء، بسبب التوترات بين الملك سعود والأمير فيصل.

وتم نفيه خارج المملكة وذهب ليقيم في مصر، وظل فيها حتى هدأت الأوضاع وسيطر الملك فيصل على مقاليد الحكم، فعاد بشرط عدم تدخله في شؤون الحكم.