مصدر الصورة Reuters Image caption نشرة التنقلات والتغييرات في قادة الجيش المصري تصدر بشكل دوري مع نهاية كل عام

أجرى وزير الدفاع المصري حركة تغييرات وتنقلات في قيادات القوات المسلحة المصرية، شملت تعيين مدير جديد للمخابرات الحربية، وقائدا للمنطقة الغربية التي تتولى تأمين الصحراء المتاخمة للحدود مع ليبيا.

وقالت مصادر مطلعة لبي بي سي إن نشرة تنقلات كبار قادة الجيش، التي أصدرها وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، شملت تعيين اللواء خالد مجاور، مديراً لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، خلفا للواء محمد الشحات، الذي شغل المنصب لنحو ثلاث سنوات.

وتولى مجاور منصب قائد الجيش الثاني الميداني والملحق العسكري المصري في واشنطن، وكان قد عُين قبل ثلاثة أشهر نائبا لمدير المخابرات الحربية.

وأضافت المصادر أن التغييرات تضمنت أيضا تعيين اللواء صلاح سرايا قائدا للمنطقة الغربية العسكرية، وهي التي تتولى تأمين الصحراء الغربية.

ولم تذكر المصادر التي تحدثت إليها بي بي سي أسبابا لإبعاد بعض القادة، غير أنها أوضحت أن نشرة التنقلات والتغييرات في قادة الجيش تصدر بشكل دوري مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اجتمع بعد ظهر السبت بوزير دفاعه، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية الذي لم يشر إلى أي تفاصيل أخرى بشأن الاجتماع.