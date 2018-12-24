السودان: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم

مصدر الصورة AFP Image caption احتجاجات أم درمان عام 2013 على ارتفاع الأسعار

أطلقت الشرطة السودانية الأحد الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خرجوا، في العاصمة الخرطوم، بعد مباراة لكرة القدم، احتجاجا على الرئيس، عمر البشير، وحكومته.

وقال شهود لوكالة رويترز إن متظاهرين تجمعوا أيضا في أم درمان مرددين شعارات مناهضة للحكومة، من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"حرية.. حرية"، وسط وجود مكثف للشرطة وأجهزة الأمن.

ومنعت قوات الشرطة المتظاهرين الخارجين من الملعب من عبور جسر يؤدي إلى قلب العاصمة وقصر الرئاسة.

وتشهد العديد من المدن السودانية احتجاجات شعبية، منذ أربعة أيام، تنديدا بارتفاع أسعار المواد الأساسية في البلاد.

وهاجم المتظاهرون مكاتب حزب الرئيس البشير، مطالبين بإنهاء 29 عاما من حكمه.

ويقول سكان المدن التي تشهد اضطرابات إن الشرطة تستعمل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين منذ اليوم الأول، وإنها استعملت في بعض الحالات الذخيرة الحية.

وفرضت السلطات حظر التجول في بعض الولايات المضطربة.

وتتهم الحكومة "متسللين" في المظاهرات بالتحريض على أعمال العنف والتخريب.

وذكر مسؤولون وشهود أن 12 شخصا، على الأقل، قتلوا منذ بداية الاحتجاجات، ولكن العدد الحقيقي للضحايا لا يزال غير مؤكد.

وطوقت قوات الأمن الملعب والطرق المؤدية إليه، فور خروج المتظاهرين إلى شارع الأربعين، مرددين شعارات مناهضة للحكومة، وانتشر أفراد الشرطة في المناطق المحيطة.