الدفاع الجوي السوري "يتصدى لأهداف معادية" قرب دمشق

  • 25 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الجيش السوري يعلن "التصدي لأهداف معادية" قرب دمشق مصدر الصورة European Photopress Agency
Image caption الجيش السوري يعلن "التصدي لأهداف معادية" قرب دمشق

أفادت وسائل إعلام حكومية في سوريا بأن الدفاعات الجوية تصدت لـ"أهداف معادية" قرب العاصمة دمشق.

وجاء ذلك بعد سماع أصوات انفجارات في محيط المدينة.

وأوضح بيان عسكري أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ تستهدف محيط العاصمة، بحسب مراسلنا عساف عبود.

وأشارت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إلى أن تلك الأهداف كانت "في سماء ريف دمشق الغربي".

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