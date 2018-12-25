الدفاع الجوي السوري "يتصدى لأهداف معادية" قرب دمشق

مصدر الصورة European Photopress Agency Image caption الجيش السوري يعلن "التصدي لأهداف معادية" قرب دمشق

أفادت وسائل إعلام حكومية في سوريا بأن الدفاعات الجوية تصدت لـ"أهداف معادية" قرب العاصمة دمشق.

وجاء ذلك بعد سماع أصوات انفجارات في محيط المدينة.

وأوضح بيان عسكري أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ تستهدف محيط العاصمة، بحسب مراسلنا عساف عبود.

وأشارت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إلى أن تلك الأهداف كانت "في سماء ريف دمشق الغربي".