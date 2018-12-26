مصدر الصورة Reuters Image caption مبارك وصل المحكمة في صحبة نجليه

يدلي الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، بشهادته أمام المحكمة في قضية اقتحام السجون عام 2011 التي يتهم بتدبيرها خلفه الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء آخرون في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وحينما سئل مبارك إن كان أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد عبروا بعض الأنفاق متسللين إلى مصر، وإن كانت الدولة تعلم بوجود تلك الأنفاق، رفض التعليق.

وقال إن شهادته قد تنتهك معلومات سرية تتعلق بالأمن، وطلب تصريحا من الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، وموافقة الجيش، للكشف عن بعض المعلومات التي تخص القضية.

وتعاد محاكمة مرسي وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في التهم المتعلقة باقتحام بعض السجون وفرار بعض المسجونين عبر الحدود مع غزة.

وتذاع المكاكمة على الهواء مباشرة على قناة "صدى البلد" الخاصة.

وكان مبارك قد تخلف عن حضور جلسة القضية السابقة، وكان ينتظر حضوره أمام محكمة جنايات القاهرة بعد استدعائه للإدلاء بشهادته.

وقال وقتها فريد الديب، محامي مبارك الذي حضر الجلسة، إن "مبارك لا يزال برتبة فريق طيار في القوات الجوية، وإذا أرادت المحكمة استدعاءه للشهادة، فيجب عليها مخاطبة القوات المسلحة وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن".

مصدر الصورة Reuters Image caption مبارك في المحكمة

ولكن النيابة ذكرت في بداية تلك الجلسة أنها تلقت إخطارا رسميا من قطاع الأمن الوطنى يقول إن "مبارك مدنى ولا يتمتع بأى صفة عسكرية".

من المتهمون وما هي التهم؟

يتهم في هذه القضية مرسي و28 من قادة جماعة الإخوان المسلمين، وتعاد محاكمتهم بعدما أبطلت محكمة النقض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 أحكاما سابقة عليهم، تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد.

مصدر الصورة EPA Image caption يواجه محمد مرسي العديد من التهم الأخرى

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت حكمها في عام 2015 بالإعدام شنقاً على مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، وعضو مكتب الإرشاد، محيي حامد، ورئيس مجلس الشعب المنحل، محمد سعد الكتاتني، والقيادي بالجماعة، عصام العريان، كما قضت بمعاقبة بقية المتهمين بالسجن المؤبد.

وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم "اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 بالاتفاق مع حزب الله اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني".

وتضم لائحة الاتهامات الوقوف وراء "قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن "أبو زعبل"، و15 نزيلا من نزلاء سجني "وادي النطرون"، وسجن "المرج"، وتهريب نحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة".