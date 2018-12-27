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أعلن الديوان الملكي بالسعودية عددا من الأوامر الملكية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وشملت تعديلات وزارية مهمة.

كما صدر أمرا ملكيا‬ بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وكان من أبرز التعديلات الوزارية إعفاء وزير الخارجية عادل الجبير من منصبه، وتعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية، ليحل مكانه إبراهيم بن عبد العزيز العساف.

وأبقى التعديل الجديد على حقيبة الداخلية للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وعُين الأمير عبد الله بن بندر وزيرا للحرس الملكي.

كما أعفي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة في لندن من منصبه وعين مستشارا للعاهل السعودي.

وضم التعديل أيضا وزارة الإعلام التي عين في رئاستها تركي عبد الله الشبانة.

وشمل الأمر الملكي أيضا تعيين تركي آل الشيخ رئيساً لهيئة الترفيه وعبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للرياضة. وتم تعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.

من هو وزير الخارجية الجديد؟

تولى إبراهيم العسافمنصب وزير المالية في السعودية من العام 1996 إلى العام 2016، ويشغل حالية حقيبة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.

وكان من ضمن المحتجزين بتهمة الفساد في فندق "الريتز كارلتون، غير أنه تم تم الإفراج عنه سريعا لاكتشاف جهات التحقيق عدم صحة جميع البلاغات التي وردت خلال فترة عمله بمنصب وزير للمالية.

وكان أول مسؤول سعودي من ضمن مجموعة "الريتز" يعود لعمله الحكومي بعد ثبوت براءته والإفراج عنه، وهو عضو في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة "آرامكو".