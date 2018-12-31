تحطم مروحية إماراتية في مهمة إنقاذ ومقتل طاقمها

مصدر الصورة Reuters Image caption جرى تداول لقطات فيديو تظهر كرة من اللهب في مكان تحطم الطائرة

تحطمت طائرة إنقاذ إماراتية، حين كانت في مهمة، بمنطقة جبل جيس بإمارة رأس الخيمة، ما أسفر عن مصرع أفراد طاقمها الأربعة.

وأعلن المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الإمارات أن الطائرة المروحية، وهي من طراز أغوستا 139 كانت في مهمة إنقاذ قبل أن تتحطم بالقرب من أطول مسار للعبة الانزلاق الهوائي (تلفريك) في العالم، مساء السبت.

وقد جرى تداول لقطات فيديو، تظهر المروحية وقت سقوطها مشتعلة فيها النيران، على سفح الجبل.

وذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن الطائرة اصطدمت بكابل لعبة الانزلاق الهوائي، قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

وقالت سلطات السياحة لوسائل الإعلام المحلية إنه لن يمكنهم التعليق على الحادث، في الوقت الذي يجري فيه تحقيق، بناء على أمر من الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة.

وأعلن مركز البحث والإنقاذ الوطني أن أفراد طاقم المروحية، وهم طياران وملاح ومسعف، لقوا حتفهم جميعا.

مصدر الصورة Reuters Image caption رأى شهود عيان الطائرة، وهي تسقط على الأرض، ما أشعرهم بالصدمة

وعلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات على الحادث، وأعربوا عن تعازيهم لذوي الضحايا.

وكان أطول مسار للعبة الانزلاق الهوائي في العالم قد افتتح، في منطقة جبل جيس، في فبراير/ شباط الماضي.

وأعلنت شركة "توروفيردي" التي تدير المسار، الذي يبلغ طوله 2.8 كيلو مترا، عن إغلاقه في بيان عبر الإنترنت.

وقالت الشركة: "تأسف شركة توروفيردي رأس الخيمة لهذا الحادث الخطير، الذي وقع فوق الجبل، ونظرا للحادث، فإن متنزه جبل جيس وطريق الوصول إليه أغلق حتى إشعار آخر، وذلك بهدف إعطاء الفرصة لخدمات الطوارئ، وتوفير طريق الوصول التي يحتاجونها".

وأضافت: "ألغيت كل الرحلات، إلى أطول مسار انزلاق هوائي في العالم حتى إشعار آخر، وسنكون على اتصال مباشر بكل عملائنا، عبر الهاتف على الفور".