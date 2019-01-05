انفجار عبوة ناسفة قرب كنيسة شرقي العاصمة المصرية القاهرة

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ضابط مفرقعات في انفجار عبوة ناسفة في محيط كنيسة بمدينة نصر شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر مصدر أمني أن العبوة انفجرت في محيط كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة في حي مدينة نصر مما أسفر عن استشهاد ضابط مفرقعات.

وقتل الضابط برتبة رائد وأصيب اثنان آخران أحدهما ضابط برتبة لواء أثناء فحص حقيبة كانت العبوة بداخلها.

وأوضح المصدر أنه "كانت هناك محاولات لتفكيك العبوة الناسفة قبل انفجارها".

ويأتي الانفجار قبل يومين من احتفال المسيحيين الأقباط في مصر بأعياد الميلاد.

ويشكل المسيحيون، ومعظمهم من الأرثوذكس نحو 10 بالمئة من إجمالي عدد سكان البلاد، وهم أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط.

وتعرضت كنائس مصرية في القاهرة وطنطا والإسكندرية لهجمات انتحارية في نهاية ديسمبر 2016 وأبريل 2017 أودت بحياة عشرات من المصلين وخلفت مئات من الجرحى.

وتشن قوات الجيش والشرطة عملية عسكرية وأمنية شاملة في سيناء وفي عموم البلاد، للقضاء على خطر الجماعات المسلحة.