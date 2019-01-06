مصدر الصورة AFP Image caption تعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات بعد إعلانه حسب قواته من سوريا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن انسحاب قوات بلاده من سوريا يخضع لشروط، وفي ذلك إشارة إلى أن الولايات المتحدة قررت التدرج في الانسحاب.

وأضاف بولتون، الذي يقوم بزيارة إلى إسرائيل وتركيا، إنه يسعى للحصول على ضمانات تركية على أن يكون الأكراد شمالي سوريا في مأمن، وأن تندحر بقايا تنظيم الدولة الإسلامية هناك.

وقد تعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى انتقادات شديدة بسبب قرار سحب قوات بلاده من سوريا.

وقال ترامب، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، عن القوات الأمريكية في سوريا: "سيعودون جميعا، وسيعودون فورا"، معلنا "هزيمة" تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وبحسب مسؤول أمريكي، فإن القوات الأمريكية أعطيت مهلة 30 يوما للخروج من سوريا.

وقد فوجئ حلفاء الولايات المتحدة ومسؤولون أمريكيون بإعلان ترامب. وسرعان ما استقال وزير الدفاع، جيمس ماتيس، والمسؤول الأمريكي البارز، بريت ماكغورك.

وشعرت المليشيا الكردية التي تتعاون مع الأمريكيين في سوريا بأنها معرضة لحملة تركية محتملة. وتعتبر أنقرة هذه المليشيا فرعا لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "تنظيما إرهابيا".

لكن يبدو أن ترامب قرر التريث في أمر الانسحاب، إذ قال الأسبوع الماضي إن القوات الأمريكية ستنسحب "تدريجيا"، وإنها ستقاتل، أثناء ذلك، بقايا تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

ماذا قال جون بولتون؟

قال بولتون في إسرائيل: "لا أعتقد أن الأتراك سيشنون حملة عسكرية دون التنسيق معنا، على الأقل حتى لا يتعرضون لقواتنا، وكذلك عملا بالتزام الرئيس بعدم التعرض للمعارضة السورية التي قاتلت معنا".

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه لا يوجد جدول زمني للانسحاب من سوريا، ولكن لا نلتزم بالبقاء إلى أجل غير مسمى.

وقال إن ترامب كان يريد التأكد من "القضاء" على تنظيم الدولة الإسلامية.

ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع بولتون طموح إيران في المنطقة.

ما هو حجم الوجود الأمريكي في سوريا؟

يعتقد أن قوات أمريكية قوامها ألف جندي موجودة في سوريا، ولكن الرقم قد يكون أعلى.

وتدخلت القوات الأمريكية في سوريا أول مرة في خريف 2015 عندما أرسل الرئيس السابق، باراك أوباما، عددا قليلا من القوات الخاصة لتدريب المليشيا الكردية التي كانت تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.

وسبق أن حاولت الولايات المتحدة تسليح فصائل من المعارضة السورية، لكن محاولاتها باءت كلها بالفشل.

وتعززت القوات الأمريكية في سوريا مع مرور الوقت، وأصبحت لها شبكة من القواعد البرية شمال شرقي البلاد.