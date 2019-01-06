مصدر الصورة AFP Image caption التقارير أفادت بأن قوات مريكية نقلت المصابيْن

أصيب جنديان من القوات الخاصة البريطانية بجروح خطيرة إثر هجوم شنه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بحسب ما علمته بي بي سي.

ويعتقد أن القوات الخاصة البريطانية تقوم بمهام في سوريا، لكن وزارة الدفاع لم تؤكد ذلك.

وأشارت تقارير نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الجندييْن أصيبا في هجوم بصاروخ أطلقه مسلحو التنظيم بالقرب من مدينة دير الزور.

ونقلت القوات الأمريكية المصابيْن صباح السبت الماضي، بحسب التقارير.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "لا نعلق على أي شيء يتعلق بالقوات الخاصة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/ كانون الأول عن قرار مفاجئ بسحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا أن تنظيم الدولة الإسلامية قد "هُزم".

وقالت الحكومة البريطانية إنه "لا يزال يتعين القيام بالكثير" في سوريا.

وشاركت بريطانيا في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ونفذت غارات ضد مسلحي التنظيم.

وفي أبريل/نيسان الماضي، شاركت في ضربات جوية ضد النظام السوري ردا على هجوم مزعوم بالأسلحة الكيماوية في دوما.

ووصفت تريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، مشاركة بريطانيا في تلك الضربات الجوية بأنها أتت بدافع "شرعي وأخلاقي".