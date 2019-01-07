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افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، أكبر كاتدرائية للمسيحيين الأرثوذكس في الشرق الأوسط، وكذلك أكبر مسجد في مصر ورابع أكبر مسجد في العالم، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من العاصمة القاهرة.

وجاء الافتتاح بعد يوم واحد من انفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها كانت تستهدف كنيسة في إحدى ضواحي القاهرة، وأدت لوفاة ضابط شرطة وإصابة آخر برتبة لواء.

وافتتح السيسي كاتدرائية "السيد المسيح" الجديدة ليلة إقامة القداس الاحتفالي بعيد الميلاد للأقباط الأرثوذكس، منتصف ليل الأحد، ويحتفل المسيحيون في مصر بميلاد المسيح في السابع من يناير/كانون الثاني من كل عام.

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وحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية السيد المسيح.

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ويمثل المسيحيون حوالي 10 في المائة من سكان مصر ذات الأغلبية المسلمة، وحظيت احتفالات عيد الميلاد بعملية تأمين كبيرة وانتشار مكثف لعناصر الشرطة في محيط الكنائس.

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وتتسع الكاتدرائية الجديدة لحوالي 9000 آلاف مصل وتقدم خدمات ورعاية للمسيحيين.

وتوجه للحكومة في مصر انتقادات لعدم الموافقة على بناء الكنائس وأنها لا تمنح المسيحيين التأمين الكافي خاصة بعد عدة هجمات استهدفت الكنائس في في فترات سابقة.

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وقال السيسي، الذي أكد أنه سيحمي كل المصريين دون تمييز وسيحمي المسيحيين ضد المتطرفين، إن رمزية افتتاح الكاتدرائية ومسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية يبعث للعالم برسالة تعبر عن اتحاد المصريين.

وأضاف مخاطبا المسيحيين من داخل الكاتدرائية :"نحن شعب واحد وسنبقى واحدا"، في إشارة إلى المسلمين والمسيحيين.

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وألقى شيخ الأزهر كلمة من داخل الكاتدرائية أثناء افتتاحها، بينما ألقى البابا تواضروس كلمة هو الأخر من مسجد الفتاح العليم أثناء افتتاحه.

وفي حفل الافتتاح وجه بابا الفاتكيان فرانسيس، كلمة للمصريين هنأ فيها المسيحيين الأرثوذكس بافتتاح الكاتدرائية ووجه الشكر إلى الحكومة المصرية والرئيس السيسي.

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كما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن هذه المناسبة أيضا، وغرد على تويتر قائلا :"أمر مثير رؤية أصدقاءنا في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، السيسي يقود بلاده إلى مستقبل يشمل الجميع".

ويعد مسجد الفتاح العليم، أكبر مسجد في مصر ويتسع لحوالي 17 ألف و500 مصل، ويضم قاعات أخرى للتعليم ودور مناسبات.