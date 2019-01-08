إردوغان: يجب التخطيط لانسحاب الولايات المتحدة من سوريا بحرص

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أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الانسحاب الأمريكي من سوريا يجب أن يُخطط له بعناية ومع الشركاء المناسبين، قائلا إن بلاده هي الدولة الوحيدة "التي لديها القدرة والالتزام بإتمام المهمة".

وفي مقال في صحيفة نيويورك تايمز، قبل يوم من لقائه مع مستشار الأمن الوطني الأمريكي جون بولتون، قال إردوغان إن تركيا ملتزمة بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من "الجماعات الإرهابية" في سوريا.

وكتب إردوغان في مقاله "اخذ الرئيس ترامب القرار الصحيح للانسحاب من سوريا. ولكن انسحاب الولايات المتحدة يجب تخطيطه بعناية وأن ينفذ بالتعاون مع الشركاء المناسبين لحماية مصالح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والشعب السوري".

وأردف "تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في الناتو، هي الدولة الوحيدة التي تمتلك القوة والالتزام لتنفيذ المهمة".

ويوم الأحد أضاف بولتون شرطا جديدا للانسحاب الأمريكي من سوريا، قائلا إن تركيا يجب أن توافق على حماية حلفاء الولايات المتحدة الأكراد، الذين تنظر إليهم أنقرة بوصفهم أعداء.

وبدا مؤخرا أن إدارة ترامب تبطئ عملية الانسحاب، موضحين أنها لن تتم سريعا. ولكن البيت الأبيض أوضح الاثنين أن ترامب لم يغير رأيه بشأن الانسحاب.

وهٌزم تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق كبيرة كان يسيطر علىها في سوريا. ولكن إعلان ترامب الانسحاب ترك الكثير من الأسئلة دون إجابة، من بينها ما إذا كان المقاتلون الأكراد الذين كانوا يقاتلون في سوريا إلى جانب القوات الأمريكية سيواجهون هجوما من الجيش التركي.

وحث إردوغان في مقاله المجتمع الدولي على تجنب نفس الأخطاء التي وقعت في العراق.

وقال إردوغان في المقال "الدرس الذي يجب تعلمه من العراق، حيث ولد تنظيم الدولة، هو أن الإعلان السابق لأوانه بالانتصار والإجراءات المتهورة قد تؤدي إلى مزيد المشاكل بدلا من أن تحل أيا منها".