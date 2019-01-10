مصدر الصورة AFP Image caption صورة من فيديو يظهر انفجار الطائرة المسيّرة عن بعد.

أفادت أنباء بأن الحوثيين شنوا هجوما باستخدام طائرة مسيرة عن بعد على قاعدة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية، ما أسفر عن مقتل ستة جنود على الأقل وإصابة عدد من المسؤولين البارزين.

وأظهر فيديو انفجار الطائرة فوق منصة كان يجلس عليها ضباط رفيعو الرتب ومسؤولون لمتابعة عرض عسكري في قاعدة العند في محافظة لحج جنوبي البلاد.

وقالت وسائل إعلام إن رئيس أركان الجيش، الجنرال عبد الله النخعي، أصيب في الهجوم.

وقالت قناة تلفزيونية تابعة للحوثيين إن عناصر استهدفت أفرادا من التحالف الذي تقوده السعودية ويدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

يأتي الهجوم بعد يوم من تصريح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بأن الأطراف المتحاربة ملتزمة إلى حد كبير بوقف إطلاق النار المتفق عليه الشهر الماضي بشأن ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر، وهو ميناء بالغ الأهمية لعمليات الإمداد بالمساعدات.

مصدر الصورة Reuters Image caption أصيب في الهجوم عدد من المسؤولين البارزين من بينهم رئيس أركان الجيش، الجنرال عبد الله النخعي

بيد أنه قال أمام مجلس الأمن الدولي إن ثمة حاجة إلى إحراز تقدم كبير قبل إجراء المزيد من محادثات السلام لإنهاء الحرب الأهلية.

وتصاعد الصراع في اليمن في شهر مارس/آذار 2015 عندما تدخل التحالف العسكري في البلاد عقب سيطرة الحوثيين على مساحات واسعة من البلاد والعاصمة صنعاء، وأجبروا الرئيس هادي، على الفرار.

وحصل التحالف على دعم لوجيستي واستخباراتي من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وقُتل 6800 مدني، على الأقل، وأصيب 10700 آخرين، وفقا للأمم المتحدة، فضلا عن وفاة الآلاف لأسباب كان يمكن تجنبها، بما في ذلك سوء التغذية والأمراض وتردي الأوضاع الصحية في اليمن.

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