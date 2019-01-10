مصدر الصورة Miss Algerie Image caption خديجة بن حمو تنحدر من جنوب الجزائر وتقول إنها فخورة بهويتها

ردت أول ملكة جمال في الجزائر من ذوات البشرة السمراء على منتقديها، الذين وجهوا إليها تعليقات وصل بعضها إلى حد الإساءة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت خديجة بن حمو التي توجت باللقب يوم السبت الماضي، في تصريح لموقع تي سي إيه الإخباري: "لن أتراجع بسبب الذين انتقدوني".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا حول خديجة ومدى استحقاقها للقب وسخر البعض من لون بشرتها وملامح وجهها.

وفي حين اعتبر بعض المستخدمين أن خديجة لا تملك الجمال الكافي للفوز باللقب وأنها "لا تمثل جمال المرأة الجزائرية"، قال آخرون آخرون إنها تعبر عن "الثراء والتنوع الذي تتميز به الجزائر العميقة بكل مناطقها".

وتنحدر خديجة من ولاية أدرار في جنوب الجزائر، وقالت: "أنا فخورة بتحقيق حلمي وبولاية أدرار التي جئت منها".

واجتازت 20 مرحلة في المسابقة قبل أن تظفر بلقب ملكة جمال الجزائر 2019.

وأضافت خديجة في مقابلة مع تي سي إيه: "لا تحكموا على الإنسان قبل أن تعرفوه...فلا يوجد فرق بين الأبيض والأسود"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alihallal #خديجة_بن_حمو #ملكة_جمال_الجزائر الجديدة يمكن تكون فتاة عادية بس عالقليلة عندها شخصية وثقة بنفسها وفي حدها استفزها وقلها كنتي تشتغلي بمطعم ردت عليه بالستوري الشغل بالحلال مش عيب! ويمكن تكون أهم بكتير من ١٠٠ وحدة حلوة من برا وبشعة من جوا🙂 pic.twitter.com/IJQD8UiumL — Ali Hallal (@alihallal) ٦ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ilham_algerian1 يا تافهين اللي رجعتونا سيرة على لسان اللي يسوى واللي مايسواش

أين العنصرية إذا طرحنا سؤال سهل وبسيط نريد جوابه



إذا لم تكن الأجمل بين المتسابقات فكيف ستكون الأجمل في الجزائر و تمثل الجزائر في العالم

الجدل كله في الجمال

من نظم هذا الحفل التافه أساسا



#الجزائر #ملكة_جمال_الجزائر pic.twitter.com/aA9GxtHiwO — ilham 🇩🇿 (@ilham_algerian1) ٦ يناير ٢٠١٩

وقال منظمو مسابقة ملكة جمال الجزائر إنهم يستنكرون "التصرفات العنصرية وتعليقات عدد من الناس نتيجة نشر صور أجريت عليها تعديلات".