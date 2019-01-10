مصدر الصورة AFP Image caption أحمد دومة كان من أبرز وجوه ثورة 25 يناير/ كانون الأول 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك

في أحدث خطوة بملف الناشط المصري أحمد دومة قضت محكمة مصرية بالسجن المشدّد 15 عاماً وغرامة ستة ملايين جنيه (نحو 330 ألف دولار)، وذلك في إعادة محاكمته في القضية المعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء عام 2011.

ووجهت لدومة اتهامات من بينها التجمهر، وحيازة سلاح أبيض، والاعتداء على أفراد الجيش، والشرطة وحرق المجمع العلمي، والتعدي على مبان حكومية أخرى من بينها مقر مجلس الوزراء.

ولا يعتبر ذلك حكما نهائيا إذ يحق لدومة أن يطعن على هذا الحكم مرة أخيرة.

وكان دومة أدين في عام 2015 بالسجن المؤبد في نفس القضية إلا أنه طعن على الحكم وقبل الطعن في عام 2017.

لكن من هو أحمد دومة؟

ولد أحمد دومة في 11 سبتمبر/أيلول عام 1985 في محافظة البحيرة في مصر، وكان والده عضواً سابقاً بجماعة الإخوان المسلمين.

و برز اسم دومة، الذي درس الكمبيوتر، كناشط ومدون وصحفي مع حركة كفاية التي تأسست عام 2004 اعتراضا على توريث الحكم لجمال مبارك.

وفي عام 2009 تم اعتقاله خلال محاولته العبور إلى غزة للتضامن مع القطاع.

السجن 15 عاما لناشط مصري بارز في "أحداث مجلس الوزراء"

إعادة محاكمة الناشط السياسي المصري أحمد دومة بعد إلغاء حكم بحبسه

محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على الناشط أحمد دومة

حبس الناشط السياسي البارز أحمد دومة بتهمة إهانة الرئيس المصري

وفي أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011 كان من الوجوه الشابة لثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وفي يناير/كانون ثاني عام 2012 اعتقل مجددا بتهمة التحريض على العنف ضد الجيش وشن هجمات على الممتلكات العامة عقب أحداث مجلس الوزراء التي قتل خلالها 12 شخصا وأصيب المئات.

وفي مايو/آيار 2013 سجن دومة مجددا بتهمة إهانة الرئيس السابق محمد مرسي، في مكالمة هاتفية مع إحدى القنوات التليفزيونية.

وقيل إن دومة وصف مرسي بالمجرم وبالقاتل وجاء في حيثيات الاتهام أنه "يروج عمدا لأخبار وإشاعات كاذبة".

وفي ديسمبر/كانون أول عام 2013 اعتقل مرة أخرى لمشاركته في مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وصدر حكم بسجنه لثلاث سنوات.

تعود أحداث مجلس الوزراء إلى أواخر عام 2011، عندما أطاحت ثورة 25 يناير بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وكان دومة من أبرز الناشطين في الاحتجاجات على النظام .

ومنذ عزل الجيش لمرسي في يوليو/ تموز 2013، اعتقلت السلطات عددا كبيرا من الناشطين السياسيين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت منظمات حقوقية دولية أعربت مرارا عن قلقها من مناخ تقييد الحريات وحقوق الإنسان في مصر منذ ذلك الحين.

وكان دومة قد طلق مؤخرا زوجته الصحفية نورهان حفظي بعد زواج استمر 9 سنوات داخل سجن طرة وأعلنت ذلك في حسابها بفيسبوك.

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