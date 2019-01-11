مصدر الصورة AFP Image caption كان الرئيس ترامب قد أعلن عن نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا

بدأ التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية سحب قواته من سوريا.

ويصف التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، عملية الانسحاب بأنها "متعمدة "، حسبما أعلن العقيد شون ريان، المتحدث باسم التحالف.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده "تدريجيا" من سوريا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد تعهد الخميس بالتزام بلاده "بالتفكيك التام لتنظيم الدولة" رغم قرار انسحاب بلاده عسكريا من سوريا.

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية، حسبما أوردت وكالة RIA الروسية، إن لديها انطباعا بأن الولايات المتحدة ترغب في إبقاء قواتها في سوريا رغم الاعلان عن سحب هذه القوات.

"أمن العمليات"

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي عن قراره بسحب قوات بلاده - البالغ عددها 2000 عنصرا - من سوريا. وكانت هذه القوات قد نشرت في سوريا لدعم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في صراعها مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

يذكر ان حلفاء واشنطن من الأكراد في شمالي سوريا يخشون من أن يؤدي انسحاب القوات الأمريكية إلى تمكين تركيا من شن هجوم على المناطق التي يسيطرون عليها. وتنظر أنقره إلى الجماعات الكردية المسلحة في سوريا على أنها تشكل تهديدا لأمنها الوطني.

وكان مستشار الأمن الوطني الأمريكي جون بولتون قال الثلاثاء الماضي إن حماية الأكراد تعد شرطا مسبقا لسحب القوات الأمريكية، ما حدا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وصف هذه التعليقات بأنها "خطأ جسيم."

ولكن وزير الخارجية الأمريكي أكد الخميس بأن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا لن يلغى رغم التهديدات التركية.