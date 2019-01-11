الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق"
- 11 يناير/ كانون الثاني 2019
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أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا بأن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية"، وذلك بعد سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، فإن الدفاعات الجوية "أطلقت النار على أهداف معادية في سماء دمشق وأسقطت عددا منها".
وأظهرت صور فيديو انفجارات في الجو.