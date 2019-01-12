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قالت شرطة باريس إن رجال الإطفاء تصدوا لحريق اندلع في منشأة تجارية وسط العاصمة الفرنسية بعد انفجار قوي أدى إلى إصابة 20 شخصا على الأقل.

وتسبب الحريق الذي اندلع في شارع تريفي ( Rue de Trevise) في تدمير عدد من السيارات ومبان أخرى في الدائرة التاسعة في العاصمة.

وتشتبه الشرطة في أن تسرب غاز كان وراء الانفجار، الذي وقع في مخبز قرابة الساعة التاسعة صباحا (الثامنة بتوقيت غرينتش).

وطلبت الشرطة منالمارة الابتعاد عن المنطقة للسماح بدخول فرق الطوارئ.

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وبعد الانفجار، تجمع الناس حول المكان مذهولين من قوة الانفجار؛ حيث تغطى الشارع قبالة المتجر المحترق بأجزاء السيارات المدمرة والحطام المتناثر جراء انهيار واجهات المتاجر والزجاج المكسور.

وتستعد باريس ومدن فرنسية أخرى لجولة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل المتظاهرين المعروفين بـ"السترات الصفراء"؛ حيث انتشر 80 ألف ضابط شرطة يوم السبت.

ويعتقد أن لا علاقة تربط الانفجار بالمظاهرات.

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ماذا حدث؟

نقلت صحيفة لو باريزيان أن مخبز أوبير (Hubert) لم يكن من المقرر أن يفتح أبوابه وقت وقوع الانفجار.

وقال أحد السكان، واسمه كيليان، إنه كان نائماً عند الانفجار الذي حطم نوافذ بيته. وأضاف أن كل سكان البناء نزلوا إلى الطابق السفلي، وأن الصراخ تعالى في الحي.

وقال لقناة BFMTV الفرنسية إن الانفجار دمر مسرحا في المنطقة.

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وقالت باولا ناجي، وهي موظفة استقبال في فندق ديفا القريب من موقع الحادث، إن "انفجارا هائلا" حطم كل النوافذ.

ونقلت عنها صحيفة لو باريزيان قولها إنه تم طمأنه نزلاء الفندق أن الانفجار ليس نتيجة "هجوم إرهابي".