مصدر الصورة Reuters Image caption تظاهر سودانيون في الخارج أيضا

أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

وخرج المئات من المتظاهرين يرددون شعارات تطالب برحيل الرئيس عمر البشير في حي باهر في مدينة الخرطوم، حيث يقول المراسلون إن هناك وجودا أمنيا كثيفا.

وقد ردد المتظاهرون شعارات "السلام" و"الثورة خيار الشعب".

وخرجت مظاهرات في أجزاء أخرى من البلاد من بينها نيالا في إقليم دارفور وهي المرة الأولى التي تخرج فيها المظاهرات هناك، ومنطقة وادي مدني عاصمة ولاية الجزيرة.

ويشهد السودان منذ 19 من ديسمبر / كانون الأول احتجاجات تحولت إلى أكبر تهديد لحكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

واندلعت الاحتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، بينما تعاني البلد من نقص حاد في العملات الأجنبية وتضخم بنسبة 70 في المئة.

وكان متظاهرون قد أحرقوا العديد من مقار حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير في بداية الاحتجاجات التي خرجت في بلدات وقرى سودانية قبل أن تمتد إلى الخرطوم.

وتقول السلطات السودانية إن 24 شخصا قد قتلوا في الاحتجاجات، بينما تقدر منظمات حقوق الإنسان عدد الضحايا بأربعين على الأقل، بينهم أطفال وافراد من الطواقم الصحية.

ودعا منظمو الاحتجاجات إلى استمرارها بشكل يومي على مدار الأسبوع، وأطلقوا عليه "اسبوع الانتفاضة". وقد اعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص كما أفاد شهود عيان.